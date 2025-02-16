Миколаїв частково без тепла через дронову атаку

Нічна російська атака пошкодила об'єкт критичної інфраструктури у Миколаєві. Частина містян залишилась без тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Від самої ночі робимо все, аби визначити об'єми проведення ремонтних робіт, щоб повернути теплопостачання у домівки містян. Як тільки щось зміниться - інформуватиму", - зазначив Олександр Сєнкевич.

Міська влада запевняє, що роблять усе можливе, щоб повернути теплопостачання у домівки мешканців.

Роботи з усунення наслідків тривають, і комунальні служби активно визначають обсяги необхідних ремонтних робіт.

Російські війська здійснили нічну атаку на об'єкт критичної інфраструктури, в результаті чого частина абонентів залишилась без теплопостачання.

Нічна атака Росії на Україну

Вночі, 16 лютого, росіяни здійснили масовану атаку на місто. Є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури та постраждалий

Ворог здійснив масштабну атаку на місто, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Пожежу, що виникла через обстріли, оперативно ліквідували.

Через падіння уламків та дію вибухової хвилі було пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Також зазнали ушкоджень щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, у Київській області ліквідовано наслідки нічної російської атаки. Пошкоджені будинки та виникла пожежа.

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