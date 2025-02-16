В Миколаєві після удару РФ повністю зруйновано електрогенерацію, - мер

Російські окупанти вдарили по Миколаївській ТЕЦ. В результаті в місті повністю зруйновано електрогенерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

"Нагадую, що вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕЦ залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми", - пояснив мер.

Він зауважив, що для відновлення потужностей злучені працівники ТЕЦ і Миколаївоблтеплоенерго.

"Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко. Завдяки співпраці з Данією, ми отримали модульні котельні, тому нам вдалось зберегти тепло в лікарнях!", - додав він.

Мер розповів, що протягом всього дня комунальні служби ліквідовували наслідки прильотів у двох районах.