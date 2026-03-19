МВФ не проти? Джерело РБК-Україна розкрило ставлення кредиторів до кешбеку від Кабміну

Як відомо, 3 березня Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою EFF - 1,5 млрд доларів. Гроші вже зараховані на рахунки та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

У рамках програми EFF до кінця березня депутати Верховної Ради мають ухвалити пакет податкових заходів. Зокрема, передбачено обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ спрощенців із річним доходом понад 4 млн грн із 1 січня 2027 року.

Початкова ініціатива Мінфіну щодо порогу в 1 млн грн була переглянута після хвилі критики з боку бізнесу та петиції на сайті Кабміну.

Окрім того, нардепи відхилили законопроєкт №14025 щодо оподаткування доходів, отриманих через електронні платформи, який також був частиною домовленості з МВФ. Не знайшлося достатньої голосів.

Нові ініціативи Кабміну

Близько 13 мільйонів українців у квітні отримають від держави по 1500 гривень.

Окрім цього, уряд розширив програму "Нацкешбек", додавши туди компенсацію витрат на пальне.

РБК-Україна повідомляло, що вже цієї п'ятниці водії в Україні зможуть отримувати повернення коштів за заправку авто.

З 20 березня частина коштів за купівлю пального повертатиметься на спеціальну картку користувача. Головна умова для отримання бонусу - заправка має відбуватися в мережах АЗС, які офіційно приєдналися до проєкту.