МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины

Иллюстративное фото (flickr.com/worldbank)

Совет директоров МВФ утвердил программу stand-by для Украины на 3,9 млрд долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник, 18 декабря, утвердил новую программу финансирования stand-by для Украины на 3,9 млрд долларов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить в Украину до 25 декабря.

Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий Меморандума.

Программа stand-by, рассчитанная на 14 месяцев, заменит четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility), которая должна была завершиться в марте 2019 года. По программе EFF Украина могла получить около 17,5 млрд долларов, что составило бы 900% от квоты страны в МВФ. Но из-за невыполнения ряда реформ, в том числе в энергетическом секторе, график траншей был сдвинут. Последний раз МВФ перечислял нашей стране деньги в апреле 2017 года. Всего за время действия программы EFF Фонд предоставил Украине около 8,4 млрд долларов.

Все транши по новой программе поступят в международные резервы Национального банка.

Власти Украины достигли договоренности с Фондом по этой программе на уровне специалистов (staff level agreement) еще 19 октября. В тот же день Кабинет министров принял решение повысить стоимость газа для нужд населения с 1 ноября на 23,5%, используя ранее согласованную с МВФ формулу цены топлива. Теперь до конца года местные власти должны принять решения о пересчете цен на другие коммунальные услуги, в том числе и на теплоснабжение. В следующем году, вероятно, произойдет еще два повышения цены на газ, что также приведет к пересчету стоимости остальных коммунальных услуг.

Решение по новой программе совет директоров МВФ окончательно утвердил только после принятия Верховной радой государственного бюджета на 2019 год. Сбалансированный бюджет - это условие по умолчанию, которое должна выполнять страна, претендующая на сотрудничество с МВФ.

Учитывая, что в 2019 году, в год двойных выборов, Украина должна выплатить по внешним долгам около 5 млрд долларов, дальнейшее сотрудничество с МВФ для страны остается критически важным. Ведь многие кредиторы и инвесторы оценивают свои риски по работе со страной с оглядкой на наличие или отсутствие у заемщика программы с МВФ. Так, после официального заявления о достижении предварительной договоренности на уровне персонала Украина смогла разместить еврооблигации на 2 млрд долларов и привлечь макрофинансовую помощь от ЕС в размере 500 млн евро. До новостей от МВФ эти источники финансирования были для нашей страны недоступны.

В начале декабря Кабинет министров одобрил новый меморандум с МВФ. Напомним, помимо премьер-министра, подпись под документом должны поставить президент, глава Нацбанка и министр финансов.