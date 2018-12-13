МВФ утвердит сроки и количество всех траншей для Украины 18 декабря

Фото: Джерри Райс (flickr.com.worldeconomicforum)

Совет директоров МВФ определит количество и срок предоставления траншей в рамках программы SBA

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) 18 декабря определит общее количество и срок предоставления траншей в рамках программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA). Об этом сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс Украина".

По его словам, сумма первого кредитного транша в рамках программы SBA будет определена советом директоров МВФ во время рассмотрения украинского вопроса 18 декабря.

"Что касается первого транша и точной суммы: это определит совет директоров на следующей неделе. Аналогично, общее количество и срок предоставления траншей будет определено советом директоров", - сказал Райс, добавив, что "заседание должно пройти в соответствии с графиком".

При этом он отметил, что власти Украины в очередной раз подтвердили готовность следовать политике макроэкономической стабилизации, внедрять реформам для повышения притока инвестиций и усиления роста.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в декабре транш от Международного валютного фонда в сумме от 1,4 до 1,9 млрд долларов.

Ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявлял, что он ожидает поступления нового транша от Международного валютного фонда в Украину в течение 10 дней до 25 декабря.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что рассчитывает получить кредит от Международного валютного фонда уже в декабре 2018 года.

19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов.