Украина и МВФ договорились о новой программе stand-by на 3,9 млрд долларов

Фото: МВФ (flickr.com/Jamille Wilson)

Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после утверждения госбюджета Украины на 2019 год

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программе в формате stand-by (SBA) в размере 3,9 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте МВФ.

Речь идет о новой 14-месячной программе, которая заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования (EFF), истекающую в марте 2019 года.

"Новая программа stand-by, с запросом на доступ к получению 2,8 млрд специальных прав заимствования - SDR (эквивалент 3,9 млрд долларов), будет служить якорем для политики власти Украины на протяжении 2019 года. Опираясь на прогресс в уменьшении макроэкономической уязвимости, достигнутый в контексте механизма расширенного финансирования, новая программа, в частности, будет фокусироваться на сохранении фискальной консолидации и уменьшении инфляции, так же как и на реформах, направленных на укрепление налогового администрирования, финансового и энергетического секторов", - говорится в сообщении МВФ.

В Фонде подчеркнули, что достигнутая сегодня договоренность "отражает неуклонное намерение МВФ продолжать поддержку Украины в обеспечении ею мощного, устойчивого и инклюзивного экономического роста".

"Решительное и эффективное выполнение властью этой договоренности будет критически важным для достижения цели программы", - сообщили в МВФ.

В Фонде также отметили, что соглашение подлежит утверждению менеджментом МВФ и одобрению советом директоров. Заседание совета ожидается в этом году после одобрения в парламенте Украины государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями персонала МВФ, а также после увеличения тарифов на газ и тепловую энергию для населения, в соответствии с изменениями рынка и с сохранением защиты потребителей с невысокими доходами.

Напомним, Кабинет министров на заседании в пятницу, 19 октября, решил повысить цену на газ для населения на 23,5%.

Отметим, 18 сентября председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев сообщил о том, что между правительством Украины и Международным валютным фондом достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.