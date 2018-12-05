Кабмин одобрил меморандум по новой программе с МВФ

Иллюстративное фото (flickr.com/Jamille Wilson)

На заседании также одобрили текст письма о намерениях Кабмина и НБУ

Кабинет министров Украины одобрил меморандум по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ). Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по результатам работы в комитетах было принято решение одобрить письмо в МВФ о намерениях Кабинета министров Украины и Нацбанка, а также проект меморандума об экономической и финансовой политике. Отметим, текст принятых документов пока не опубликован.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что МВФ одобрил ключевые показатели госбюджета-2019 для дальнейшего сотрудничества. Директор МВФ Кристин Лагард также подтвердила, что фонд готов предоставить Украине техническую помощь в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Отметим, первые 1,9 миллиардов долларов транша от Международного валютного фонда могут поступить в январе. Ожидалось, что фонд выделит деньги сразу после принятия бюджета, однако, как стало известно позже, решение о транше будет принято после 10 декабря.