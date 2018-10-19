Правительство повысило цену на газ для населения с 1 ноября

Фото премьер-министр Украины Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%

Кабинет министров на сегодняшнем заседании решил повысить цену на газ для населения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%", - сказал премьер.

Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.

Гройсман напомнил, что Украина взяла ответственность перед МВФ выровнять цены на газ для населения и промышленности еще в 2008 году.

"Если мы не сможем продолжить отношения с международными партнерами, мы не сможем выплачивать долги. Украина может быть введена в дефолт", - сказал он.

Напомним, 1 апреля 2017 года цена на природный газ для нужд населения была установлена в размере 6,9579 грн за куб. метр (с НДС).

Отметим, 18 сентября председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев сообщил о том, что между правительством Украины и Международным валютным фондом достигнута принципиальная договоренность о повышении тарифов на газ для населения до уровня импортных цен до 2020 года.

17 октября Кабинет министров на своем заседании сохранил цену на газ для населения. В частности, Кабмин принял решение о продлении действия специальных обязательств для НАК "Нафтогаз Украины" до 27 октября.