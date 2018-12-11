Евросоюз перечислил Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Кредитные средства поступят в бюджет Украины

Европейский Союз перечислил в пользу Украины 500 млн евро первого транша новой программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию еврокомиссара Валдиса Домбровскиса в Twitter.

"Сегодня ЕС выделят Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. ЕС продолжает принимать активное участие в делах Украины и поддерживать людей", - написал он.

Напомним, в начале декабря Европейский Союз разместил облигации для того, чтобы направить привлеченные средства Украине в сумме 500 млн евро в рамках первого транша макрофинансовой помощи Украине. Условия выдачи кредита будут иметь те же сроки погашения и ставку, что и бонды ЕС - на 15 лет, с погашением в апреле 2033 года под 1,18% годовых.

Отметим, что общая сумма макрофинансовой помощи Евросоюза составит 1 млрд евро, помощь перечислят двумя траншами по 500 млн евро. Период между ними будет составлять не меньше 3 месяцев. Следующие транши будут предоставляться по результатам выполнения реформ в налоговой и таможенной политике, борьбе с коррупцией, приватизации предприятий.