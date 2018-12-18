МВФ схвалив нову програму кредитування для України

Ілюстративне фото (flickr.com/worldbank)

Рада директорів МВФ затвердила програму stand-by для України на 3,9 млрд доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у вівторок, 18 грудня, затвердила нову програму фінансування stand-by для України на 3,9 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів має надійти в Україну до 25 грудня.

Рішення про подальші транші ухвалюватиметься в травні та в листопаді 2019 року під час перегляду успіхів України у виконанні умов Меморандуму.

Програма stand-by, розрахована на 14 місяців, замінить чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility), яка повинна була завершитися у березні 2019 року. За програмою EFF Україна могла отримати близько 17,5 млрд доларів, що склало б 900% від квоти країни в МВФ. Але через невиконання низки реформ, зокрема в енергетичному секторі, графік траншей було порушено. Останній раз МВФ перераховував нашій країні гроші в квітні 2017 року. Всього за час дії програми EFF Фонд надав Україні близько 8,4 млрд доларів.

Всі транші за новою програмою надійдуть до міжнародних резервів Національного банку.

Влада України досягла домовленості з Фондом за цією програмою на рівні фахівців (staff level agreement) ще 19 жовтня. У той же день Кабінет міністрів прийняв рішення підвищити вартість газу для потреб населення з 1 листопада на 23,5%, використовуючи раніше узгоджену з МВФ формулу ціни палива. Тепер до кінця року місцева влада повинна прийняти рішення про перерахунок цін на інші комунальні послуги, в тому числі і на теплопостачання. Наступного року, ймовірно, відбудеться ще два підвищення ціни на газ, що також призведе до перерахунку вартості інших комунальних послуг.

Рішення за новою програмою рада директорів МВФ остаточно затвердила тільки після прийняття Верховною радою державного бюджету на 2019 рік. Збалансований бюджет - це умова за замовчуванням, яку має виконувати країна, що претендує на співпрацю з МВФ.

Враховуючи, що в 2019 році, в рік подвійних виборів, Україна повинна виплатити за зовнішніми боргами близько 5 млрд доларів, подальша співпраця з МВФ для країни залишається критично важливою. Адже кредитори та інвестори оцінюють свої ризики по роботі з країною з огляду на наявність або відсутність у позичальника програми з МВФ. Так, після офіційної заяви про досягнення попередньої домовленості на рівні персоналу Україна змогла розмістити єврооблігації на 2 млрд доларів і залучити макрофінансову допомогу від ЄС в розмірі 500 млн євро. До новин від МВФ ці джерела фінансування були для нашої країни недоступні.

На початку грудня Кабінет міністрів схвалив новий меморандум з МВФ. Нагадаємо, крім прем'єр-міністра, підпис під документом повинні поставити президент, голова Нацбанку і міністр фінансів.