Парламент принял бюджет-2019 во втором чтении

Фото: заседание Верховной рады в ходе бюджета-2019 (УНИАН)

Доходы и расходы бюджета-2019 увеличены почти на 18 млрд гривен по сравнению с первым чтением

Верховная рада Украины сегодня, 23 ноября, поддержала во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Документ во втором чтении в целом поддержали 240 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Четвер, 22 листопад 2018 р.

Фото: результаты голосования (РБК-Украина, Владислав Красинский)

Бюджетные показатели

В частности, в документе доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен. Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд гривен и расходы специального фонда - 106,3 млрд гривен.

Подчеркнем, что по сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд грн.

При этом дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Макропрогноз в проекте госбюджета ко второму чтению изменен не был.

В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на Кабинет министров и Верховную раду. Расходы на Раду увеличили на 300 млн гривен, на правительство - на 400 млн гривен, на президента же оставили без изменений.

"В этом бюджете заложена инициатива президента - это 10 тысяч гривен минимальная заработная плата уже с 1 января 2019 года для наших военных", - заявил глава Кабинета министров Владимир Гройсман перед голосованием за закон.

Расходы на оборону и безопасность

В проекте предусмотрены и дополнительные расходы для Министерства обороны. Так, Министерству обороны на обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины дополнительно выделяется 1 млрд гривен. Отметим, что к первому чтению расходы на оборону были предусмотрены в размере 209,5 млрд гривен.

В целом же на оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 млрд гривен. Из этой суммы почти 112 млрд гривен направляются на зарплаты военнослужащих и полицейских, на развитие вооружения и военной техники -30,2 млрд гривен, на жилье для военных - 1,8 млрд гривен.

Пенсии и субсидии

В приложении №3 проекта бюджета добавили отдельную строку для Пенсионного фонда, согласно которой на возмещение затрат ПАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн гривен.

Для выплаты пенсий в следующем году направят 167,5 млрд гривен. Вместе с тем, при доработке ко второму чтению учтены положения о направлении платежей за растаможку "евроблях" в ПФУ.

Также на субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд гривен.

Кроме того, расходы на здравоохранение составят 95,7 млрд гривен, образование - почти 127 млрд гривен. Согласно документу, на развитие дорожной инфраструктуры заложено 55 млрд гривен.

Прожиточный минимум и зарплата

Законом установлен в 2019 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года - 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2019 - 1626 гривен, с 1 июля - 1699 гривен, с 1 декабря - 1779 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2218 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2019 - 1921 гривна, с 1 июля - 2007 гривен, с 1 декабря - 2102 гривны;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 - 1497 гривен, с 1 июля - 1564 грн, с 1 декабря - 1638 гривен.

Законом установлена в 2019 году минимальная заработная плата: в месячном размере - с 1 января 4173 гривны; в почасовом размере - с 1 января 25,13 гривны.

Документом также установлено, что в 2019 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи в соответствии с законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц - 21 процент, для детей - 85 процентов, для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью - 100 процентов соответствующего прожиточного минимума.

Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2019 году не может составлять более 75 процентов уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Уровень обеспечения прожиточного минимума для определения права на освобождение от платы за питание ребенка в государственных и коммунальных детских дошкольных заведениях в соответствии с законом "О дошкольном образовании" в 2019 году увеличивается в соответствии с ростом прожиточного минимума.

Напомним, нардепы поддержали во втором чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". После ряда провальных голосований за проект закона проголосовали 243 нардепа. Следует отметить, что наиболее жаркие дискуссии среди нардепов вызвала правка по финансированию Национальной академии наук Украины. В ходе обсуждения парламентарии договорились, что эта норма будет включена в Бюджетный кодекс, после чего ВР и приняла закон во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада 23 ноября одобрила во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Документ был принят в рамках бюджетного процесса, его после многих провальных рейтинговых голосований во втором чтении поддержали 236 парламентариев.

Подчеркнем, в первом чтении нардепы одобрили проект бюджета-2019 18 октября.