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Мінус 710 окупантів, десятки танків та артилерії: нові втрати Росії

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Вівторок 15 листопада 2022 09:17
Мінус 710 окупантів, десятки танків та артилерії: нові втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 710 загарбників. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила вже 82 080 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 82080 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 2861 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 5773 (+25) од,
  • артилерійських систем - 1850 (+11) од,
  • РСЗВ - 393 (+0) од,
  • засобів ППО - 208 (+2) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1511 (+2),
  • крилатих ракет - 399 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4351 (+35) од,
  • спеціальної техніки - 160 (+0).

Нагадаємо, українські військові відбили 10 ворожих атак на Донбасі за добу.

Раніше повідомлялось, що росіяни, ймовірно, перекинуть війська у Донецьку область після відходу з правого берега Херсонської області для активізації операцій навколо Бахмута.

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