Мінус 710 окупантів, десятки танків та артилерії: нові втрати Росії
Фото: ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів (Getty Image)
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 710 загарбників. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила вже 82 080 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 82080 (+710) осіб ліквідовано,
- танків - 2861 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 5773 (+25) од,
- артилерійських систем - 1850 (+11) од,
- РСЗВ - 393 (+0) од,
- засобів ППО - 208 (+2) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1511 (+2),
- крилатих ракет - 399 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4351 (+35) од,
- спеціальної техніки - 160 (+0).
Нагадаємо, українські військові відбили 10 ворожих атак на Донбасі за добу.
Раніше повідомлялось, що росіяни, ймовірно, перекинуть війська у Донецьку область після відходу з правого берега Херсонської області для активізації операцій навколо Бахмута.
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