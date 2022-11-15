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Україна вміє боротися взимку. Посол Британія заявила, що паузи на фронті може не бути

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Вівторок 15 листопада 2022 11:47
Україна вміє боротися взимку. Посол Британія заявила, що паузи на фронті може не бути Фото: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України вміють боротися взимку, тому оперативної паузи у війні проти Росії через погодні умови може й не бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Британії в Україні Мелінду Сіммонс у Twitter.

"Зима може ускладнити боротьбу, але я не впевнена, що це означатиме паузу. Подивимось, але Україна сильно просунулася, успішно, і вони знають, як боротися взимку, якщо потрібно. Мають 8 років досвіду", - написала вона.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що зміни світлового дня, температури та погоди створять унікальні проблеми на фронті на полі бою. Додаткові труднощі знизять і так низький моральний дух окупантів.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від недооцінки військової могутності РФ і заявив, що мета Путіна полягає в тому, аби залишити Україну в холоді та темряві цієї зими.

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Великобританія Війна Росії проти України
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