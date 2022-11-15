Росіяни били з "Градів" по Нікопольському району, пошкоджені ЛЕП та газогін

Російські окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Загарбники випустили понад 60 снарядів на мирні міста та села.

У Нікополі росіяни влучили по багатоповерхових та приватних будинках та комерційному підприємству. Пошкоджені лінії електропередач та газогін. Також знищено декілька господарських споруд.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів ще уточнюються.