Російські ракети влучили по Польщі, загинули люди, - ЗМІ
У вівторок, 15 листопада, росіяни, ймовірно, завдали ракетного удару по Польщі. Внаслідок атаки є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.
За даними польського видання, дві російські ракети вибухнули у польському селі Пшеводов (Люблінське воєводство), яке знаходиться на кордоні з Україною. Вони влучили в зерносушарку.
"Двоє людей було вбито. Поліція, прокуратура та армія перебувають на місці події", - додають у виданні.
У Wiadomosci зазначають, що після можливого ракетного удару у повітря підняли польські винищувачі.
При цьому представник польського уряду Петро Мюллер заявив, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає термінове засідання Бюро національної безпеки з членами Комітету у справах національної безпеки і оборони.
Він також закликав не публікувати непідтверджену інформацію, допоки її не розглянуть на вищезгаданому засіданні.
"Ми її (інформацію про ракетний удар - ред.) прокоментуємо та повідомимо про це після зустрічі, яка відбудеться зараз, після надання відповідної інформації службами, які інформуватимуть про ці події", - додав Мюллер.
За інформацією агентства Associated Press, високопоставлений представник американської розвідки підтвердив, що російські ракети залетіли на територію Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.
Зазначимо, що Польща є членом НАТО. При цьому п'ята стаття Північноатлантичного договору гарантує дотримання принципу колективної оборони.
Нагадаємо, у березні 2022 року на території Хорватії розбився безпілотний літальний апарат російського виробництва. Але далі за заяви чиновників про розслідування справа не зайшла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.