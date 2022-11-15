ua ru
Вт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масштабна повітряна тривога в Україні: в низці регіонів попередили про ракетний удар

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 листопада 2022 14:10
Масштабна повітряна тривога в Україні: в низці регіонів попередили про ракетний удар Фото: 15 листопада під час повітряної тривоги в низці областей попередили про загрозу масованої ракетної атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 15 листопада оголошена повітряна тривога. Влада у низці регіонів вже попередила про небезпеку масованого ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 15:02. Жителів Київської області також попередили про загрозу ракетного обстрілу.

"Мешканці Київщини! Залишайтеся в безпечних місцях. Є загроза ракетного обстрілу області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - написав голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Оновлено 14:56. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко також опублікував попередження.

"Увага! Ризик ракетного удару! Перебувайте в укритті!" - написав він.

Оновлено 14:46. Повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму.

Масштабна повітряна тривога в Україні: в низці регіонів попередили про ракетний удар

Оновлено 14:35. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про загрозу ураження об’єктів на території області.

Оновлено.14:31. Повітряна тривога вже охопила більшу частину України.

Масштабна повітряна тривога в Україні: в низці регіонів попередили про ракетний удар

Зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ракетну загрозу.

"Ракети у повітрі. В укриття", - написав він.

Тим часом голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань.

"Кривий Ріг. Терміново переходимо в укриття. Масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань. Ймовірні дві хвилини. Цілі в Україні не відомі. Не нехтуйте безпекою!" - повідомив Вілкул.

Разом з тим очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє про виліт ворожих ракет із Каспійського моря.

"Загроза ракетного удару. Зафіксовано запуск ракет з Каспію. Орієнтовний час підльоту - 14:15-14:30. Про ціль наразі невідомо. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях", - пише Лукашук.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також попередив про небезпеку ракетних атак.

"Шановні запорожці! Висока вірогідність масованої ракетної атаки ворога. Негайно прямуйте до укриттів! Бережіть себе!" - написав він.

Нагадаємо, раніше в Повітряних силах попереджали, що російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту "Великої двадцятки", який стартував сьогодні, 15 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
воздушная тревога ракетный удар
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сергій Ніколайчук: Потреби України у коштах для швидкого відновлення на 2023 рік зросли