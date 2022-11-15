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У ЗСУ заявили про пересування російських військ на лівому березі Херсонської області

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Херсонська область, Вівторок 15 листопада 2022 13:02
У ЗСУ заявили про пересування російських військ на лівому березі Херсонської області Фото: через удари ЗСУ окупанти змушені пересуватися вглиб Херсонської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська завдають ударів по позиціях окупантів на лівобережжі Херсонської області. У зв'язку із чим окупанти змушені пересуватися вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі "Еспресо TV".

За словами Гуменюк, російські війська можуть загрожувати Херсону обстрілами. Проте ЗСУ використовують контрбатарейну боротьбу, щоб відсунути противника.

"У зв'язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо (руху – ред.) углиб від берега на 15-20 км", - зазначила вона.

Також вона наголосила, що ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи супротивника, тому легкого підвезення резервів та боєприпасів для окупантів не буде.

Тим часом, як повідомила Гуменюк, на правому березі Дніпра продовжуються стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, а це понад 4870 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, вчора радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в окупованих Олешках та Голій Пристані (Херсонська область) регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї, а також було знищено батарею реактивних систем залпового вогню "Град".

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