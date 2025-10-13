ua en ru
Зеленський підтвердив свою зустріч з Трампом цієї п'ятниці

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 19:01
Зеленський підтвердив свою зустріч з Трампом цієї п'ятниці Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час спільної прес-конференції з главою європейської дипломатії Кайєю Каллас.

"Я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту", - сказав Зеленський.

Він сподівається, що матиме можливість приїхати до Вашингтона цієї п'ятниці, 17 жовтня.

"У мене є ще деякі зустрічі, які для мене також важливі. Деякі військові компанії, які важливі. Не можу ділитися деталями щодо цього", - розповів президент.

За його словами, у нього також заплановано зустрічі з сенаторами та конгресменами.

"Головна тема ППО. І, до речі, у мене також буде зустріч з енергетичними компаніями. Це було потрібно, це була пропозиція від пана президента. У мене будуть зустрічі з певними компаніями, тому що є певні потреби, які потрібні зараз через різні формати. Головні теми - ППО та наші можливості в далекобійності, щоб тиснути на Росію", - підкреслив президент.

Зустріч Трампа та Зеленського

Нагадаємо, сьогодні головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер заявив, що президент США Дональд Трамп планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними РБК-Україна, їх зустріч відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня. За словами співрозмовника РБК-Україна, останнім часом Трамп та Зеленський обговорювали важливі й делікатні теми - зброя, ППО, дипломатія. Деталі цих питань телефоном обговорити складно, тому і було домовлено про особисту зустріч президентів.

Зауважимо, що цими вихідними Трамп та Зеленський провели дві телефонні розмови поспіль.

Востаннє Зеленський зустрівся з Трампом 23 вересня на полях Генасамблеї ООН і назвав її продуктивною. Після цього обидва лідери зробили низку заяв.

