"Может приблизить завершение войны": Зеленский заинтриговал новой встречей с Трампом

Запланированная на 17 октября встреча с президентом США Дональдом Трампом должна стать очень содержательной и может реально приблизить завершение войны в Украине.

По словам Зеленского, Украина уже проработала военные и экономические моменты предстоящей встречи с Трампом. А сама встреча обещает стать довольно содержательной.

"Это реально может приблизить завершение войны: именно у Соединенных Штатов есть возможность такого глобального влияния, и мы делаем все, чтобы другие в мире были по одну сторону с нами в этой работе", - заинтриговал Зеленский.

Президент добавил, что сейчас в США находятся премьер-министр Украины Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, посол Украины Ольга Стефанишина и другие чиновники.

"Уже в Вашингтоне начали встречи на своем уровне, готовят основу для разговора с лидером Соединенных Штатов, а также с американскими оборонными компаниями, в частности производители противовоздушной обороны, а также с представителями энергетических компаний", - сообщил Зеленский.