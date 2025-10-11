ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Україна, Субота 11 жовтня 2025 19:58
UA EN RU
"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом посилення української протиповітряної оборони на тлі російських атак на енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського ввечері 11 жовтня.

За словами Зеленського, 11 жовтня пройшла низка розмов з партнерами України. Головні теми - це питання допомоги у відновленні енергетики та посилення протиповітряної оборони, нові системи та боєприпаси до них.

Головною стала розмова з Трампом, також присвячена питанням енергетики та ППО. Трамп питав, яка ситуація зі світлом у Києві та інших містах України, де росіяни влаштували теракти на енергетичних об'єктах.

Україна розраховує, що США та партнери продовжать посилення тиску на Росію, щоб мирне населення України було захищене, а країна була здатною вистояти проти російської агресії. Зеленський зробив невеликий анонс, зазначивши, що США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною.

"Світ бачить, що робить Росія і як вона намагається скористатись тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході... На жаль, Росія - це такий терорист, який шукає будь-яку можливість ударити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там, у Росії, залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни", - резюмував президент.

Ситуація з енергетикою

Зеленський також подякував українським енергетикам, які відновлюють постачання електрики в українські міста після російських терактів.

"Багато зроблено в Києві, на Київщині, у східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині", - зазначив президент.

Зеленський також нагадав, що у ніч на 11 жовтня окупанти атакували дронами енергетику в Одесі. Більшість безпілотників вдалося збити. Але були й влучання.

"Значну частину дронів вдалося нам збити. Але, на жаль, не всі. Були ураження енергетики в Одесі. Робиться все максимально для ремонту, для відновлення енергопостачання", - запевнив він.

Теракти проти української енергетики: останні новини

Російські окупанти у ніч на 11 жовтня атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, почалися проблеми з електроенергією. Станом на середину дня 11 жовтня без світла залишалося понад 30 тисяч сімей.

У ніч на 10 жовтня окупанти здійснили скоординований ракетно-дроновий теракт проти української енергосистеми, використавши понад 450 безпілотників та понад три десятки ракет. Перебої зі світлом були у деяких регіонах, але більшість пошкоджень вдалося виправити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить