"Питав про Київ після обстрілів". Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського ввечері 11 жовтня.

За словами Зеленського, 11 жовтня пройшла низка розмов з партнерами України. Головні теми - це питання допомоги у відновленні енергетики та посилення протиповітряної оборони, нові системи та боєприпаси до них.

Головною стала розмова з Трампом, також присвячена питанням енергетики та ППО. Трамп питав, яка ситуація зі світлом у Києві та інших містах України, де росіяни влаштували теракти на енергетичних об'єктах.

Україна розраховує, що США та партнери продовжать посилення тиску на Росію, щоб мирне населення України було захищене, а країна була здатною вистояти проти російської агресії. Зеленський зробив невеликий анонс, зазначивши, що США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною.

"Світ бачить, що робить Росія і як вона намагається скористатись тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході... На жаль, Росія - це такий терорист, який шукає будь-яку можливість ударити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там, у Росії, залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни", - резюмував президент.

Ситуація з енергетикою

Зеленський також подякував українським енергетикам, які відновлюють постачання електрики в українські міста після російських терактів.

"Багато зроблено в Києві, на Київщині, у східних областях. Через російські обстріли значно ускладнене відновлення на Харківщині, на Донеччині, Сумщині", - зазначив президент.

Зеленський також нагадав, що у ніч на 11 жовтня окупанти атакували дронами енергетику в Одесі. Більшість безпілотників вдалося збити. Але були й влучання.

"Значну частину дронів вдалося нам збити. Але, на жаль, не всі. Були ураження енергетики в Одесі. Робиться все максимально для ремонту, для відновлення енергопостачання", - запевнив він.