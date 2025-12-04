Трамп сказав, коли був найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що найкращим часом для укладення мирної угоди між Україною і РФ був момент, коли він говорив за відсутність карт.

"Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про "карти" - я говорив: у вас немає карт. Тоді й потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання. Але вони, за своєю мудрістю, вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них", - сказав президент США.

Зазначимо, що Трамп говорив про "відсутність карт" як щодо України, так і Росії, тож точно неясно, кого саме він має на увазі.

Адже він говорив за карти на зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 28 лютого. Ця розмова була напруженою - президент США заявив тоді, що Україна "не має на руках карт", на що Зеленський відповів: "Я не приїхав грати в карти".

Саміт лідерів 28 лютого перервався швидше, ніж було заплановано і президент повернувся до Києва раніше, аніж очікувалось. Цю зустріч у ЗМІ охрестили скандальною і невдалою для України.

Водночас трохи пізніше, у березні цього року, Трамп говорив про відсутність карт і щодо Росії.

"Знаєте, я говорив, що у них (в України - ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт... Що вам потрібно зробити, так це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", - заявляв тоді американський лідер журналістам Forbes на борту літака.