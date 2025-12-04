ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп сказав, коли був найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ

Четвер 04 грудня 2025 01:50
UA EN RU
Трамп сказав, коли був найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що найкращим часом для укладення мирної угоди між Україною і РФ був момент, коли він говорив за відсутність карт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про "карти" - я говорив: у вас немає карт. Тоді й потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання. Але вони, за своєю мудрістю, вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них", - сказав президент США.

Зазначимо, що Трамп говорив про "відсутність карт" як щодо України, так і Росії, тож точно неясно, кого саме він має на увазі.

Адже він говорив за карти на зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 28 лютого. Ця розмова була напруженою - президент США заявив тоді, що Україна "не має на руках карт", на що Зеленський відповів: "Я не приїхав грати в карти".

Саміт лідерів 28 лютого перервався швидше, ніж було заплановано і президент повернувся до Києва раніше, аніж очікувалось. Цю зустріч у ЗМІ охрестили скандальною і невдалою для України.

Водночас трохи пізніше, у березні цього року, Трамп говорив про відсутність карт і щодо Росії.

"Знаєте, я говорив, що у них (в України - ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт... Що вам потрібно зробити, так це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", - заявляв тоді американський лідер журналістам Forbes на борту літака.

Просування мирного плану США

Як відомо, у листопаді США надали Києву так званий мирний план, що складається з 28 пунктів. Його створював як Вашингтон, так і РФ, хоча у Трампа заявили, що узгоджували його і з Україною.

У плані було багато невигідних для Києва моментів. Зокрема, як територіальні поступки агресору, так і скорочення чисельності української армії, а також вето на вступ України до НАТО, відмова від далекобійної зброї та інші моменти.

Київ і Європа обурилися таким мирним планом США, після чого українська делегація разом з європейцями зустрілася в Женеві з представниками Штатів. ЗМІ писали, що після зустрічі план нібито скоротився з 28 пунктів до 19, а умови для України стали м'якшими.

Після Женеви українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим вирушила до Флориди, щоб доопрацювати план. Президент Володимир Зеленський, який не був на зустрічі, за її підсумками заявив, що в діалозі "є конструктив".

Потім 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф із зятем американського лідера Джаредом Кушнером вирушили до Москви - на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Американська сторона не доповіла подробиць стосовно підсумків зустрічі, водночас у Кремлі заявили: компромісу так і не було досягнуто, про що заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. При цьому всі сторони стверджують: зустріч була продуктивною, а Трамп сказав, що РФ хоче закінчити війну, але він нібито не знає подальших планів агресора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні мирний план США
Новини
"Укренерго" показало графіки відключень світла в Україні 4 грудня
"Укренерго" показало графіки відключень світла в Україні 4 грудня
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців