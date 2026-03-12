UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Мовний закон у мережі: чому тарологам, коучам і б'юті-блогерам час перейти на українську

12:10 12.03.2026 Чт
5 хв
Популярність у соціальних мережах не захистить репутацію
aimg Ірина Костенко
Дотримання мовного закону в мережі - важливе питання для українців (фото ілюстративне: Getty Images)

Інтернет-простір - не "сіра зона" для закону. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська пояснила, на що найчастіше скаржаться українці та як ФОПам працювати у мережі без порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію мовного омбудсмена у Facebook.

Читайте також: Штрафи за порушення мовного закону пропонують збільшити: що може змінитися

Головне:

  • Реальна статистика: кожне четверте звернення до мовного омбудсмена стосується того, що українці бачать на екранах своїх комп'ютерів або смартфонів.
  • Послуги "під прицілом": вимоги мовного закону поширюються не лише на офіційні сайти, але й на інші популярні "майданчики" та соцмережі.
  • Стандарти у мережі: власники бізнесу можуть забувати про чіткі правила щодо мовної версії сайтів "за замовчуванням".
  • Захист покупців: приховування даних про продавця є не лише порушенням, але й небезпекою для клієнта.
  • Вимоги до підприємців: популярні блогери та вузькі спеціалісти, які працюють як ФОП, не можуть ігнорувати державну мову у своїх профілях.

На що найбільше скаржаться українці

За словами Івановської, питання дотримання вимог мовного законодавства в сфері інтернету - залишається одним з найчутливіших.

Зазначається, що переважна більшість скарг (які надходять на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови) стосується порушень у сфері інтернет-представництв суб'єктів господарювання:

  • веб-сайтів;
  • сторінок у соціальних мережах;
  • YouTube-каналів;
  • Viber;
  • Telegram-каналів;
  • мобільних застосунків тощо.

Так, люди скаржаться:

  • на відсутність україномовних версій сайтів;
  • на некоректну роботу україномовних версій сайтів;
  • на ведення сторінок у соціальних мережах російською мовою (Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube);
  • на автоматичне завантаження російськомовного контенту замість українськомовного.

"Станом на 10 березня 2026 року до Секретаріату Уповноваженого надійшло 130 звернень щодо порушень у сфері функціонування веб-сайтів та інтернет-представництв (що складає 28% від загальної кількості звернень за поточний рік)", - поділилась Івановська.

Мова обслуговування в інтернеті за законом

Відповідно до статті 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

Це стосується діяльності всіх суб'єктів господарювання, які обслуговують споживачів, а також реалізують товари чи послуги за допомогою інтернет-ресурсів (у мережі):

  • підприємств, установ та організацій всіх форм власності;
  • фізичних осіб-підприємців (ФОПів);
  • інших суб'єктів господарювання, які обслуговують споживачів та надають інформацію про товари (послуги) - у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги.

"Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами", - додала Івановська.

Як бізнесу працювати в мережі без порушень

Стаття 27 закону чітко регламентує діяльність суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Україні або реалізують тут товари та послуги:

  • інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти і веб-сторінки у соціальних мережах) виконуються державною мовою;
  • мобільні застосунки - повинні мати версію користувацького інтерфейсу державною мовою.

Версії інтернет-представництв іншими мовами допускаються, але вони не можуть мати більше інформації (за обсягом чи змістом), ніж українськомовна версія.

Важливо також, що версія інтернет-представництва державною мовою повинна завантажуватись за замовчуванням - для користувачів в Україні.

"Це стосується в тому числі іноземних суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та мають в Україні дочірні підприємства, філії, представництва тощо", - зауважила Івановська.

Як мають бути захищені права споживачів

Виходячи з норм закону, всі компанії, які працюють для українців у мережі - реалізують будь-яку продукцію (вироби, товари) або надають послуги (здійснюють роботи, надають обслуговування чи послуги) - повинні в обов'язковому порядку виконувати українською мовою свої інтернет-представництва:

  • сторінки або канали у соціальних мережах;
  • інтернет-магазини;
  • інтернет-каталоги тощо.

Крім того, всі суб'єкти господарювання повинні забезпечити належне інформування споживачів про себе.

Йдеться, зокрема, про розмішення достовірних відомостей:

  • назви або ПІБ фізичної особи-підприємця;
  • контактних даних;
  • місцезнаходження тощо.

"Наявність такої інформації є важливою умовою прозорої та законної торгівлі", - наголосила Івановська.

Тим часом її відсутність:

  • може свідчити про можливе порушення законодавства;
  • ускладнює ідентифікацію продавця;
  • підвищує ризики для споживача (зокрема отримання товару або послуги неналежної якості чи неможливість захисту своїх прав).

Обов'язки блогерів і приватних майстрів у мережі

Уповноважена із захисту державної мови зауважила, що вимоги законодавства щодо обслуговування клієнтів українською стосуються всіх ФОПів, які пропонують певні товари чи послуги у мережі (навіть через власні соціальні мережі):

  • блогерів;
  • психологів;
  • тренерів (коучів);
  • маркетологів;
  • стилістів;
  • тарологів;
  • астрологів;
  • майстрів б'юті-сфери;
  • фотографів;
  • дизайнерів тощо.

Куди звертатись у разі порушень мовних прав

Насамкінець українцям нагадали, що повідомити про порушення мовного закону можна оформивши відповідну скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови:

  • або через спеціальну електронну форму;
  • або надіславши листа онлайн на: lyst@mova-ombudsman.gov.ua;
  • або надіславши листа на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 34.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні взялись за створення механізму, який дозволить вилучити з обігу видавничу продукцію країни-агресора, та розповідали, про які книжки йдеться - чи зникне література російською зовсім.

Тим часом Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запропонувала скасувати "особливий статус російської" в Україні та пояснила, чи можливо заборонити російськомовні версії сайтів.

Читайте також, чому блокування соціальних мереж (зокрема Telegram) може бути корисним для дітей і підлітків.

Більше по темі:
FacebookІнтернетYouTubeInstagramTelegramTikTokФОПМовний омбудсменБізнесБлогеркаПорадиМовний закон