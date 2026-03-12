Языковой закон в сети: почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам пора перейти на украинский

Главное: Реальная статистика : каждое четвертое обращение к языковому омбудсмену касается того, что украинцы видят на экранах своих компьютеров или смартфонов.

: каждое четвертое обращение к языковому омбудсмену касается того, что украинцы видят на экранах своих компьютеров или смартфонов. Услуги "под прицелом" : требования языкового закона распространяются не только на официальные сайты, но и на другие популярные "площадки" и соцсети.

: требования языкового закона распространяются не только на официальные сайты, но и на другие популярные "площадки" и соцсети. Стандарты в сети : владельцы бизнеса могут забывать о четких правилах насчет языковой версии сайтов "по умолчанию".

: владельцы бизнеса могут забывать о четких правилах насчет языковой версии сайтов "по умолчанию". Защита покупателей : сокрытие данных о продавце является не только нарушением, но и опасностью для клиента.

: сокрытие данных о продавце является не только нарушением, но и опасностью для клиента. Требования к предпринимателям: популярные блогеры и узкие специалисты, которые работают как ФОП, не могут игнорировать государственный язык в своих профилях.

На что больше всего жалуются украинцы

По словам Ивановской, вопрос соблюдения требований языкового законодательства в сфере интернета - остается одним из самых чувствительных.

Отмечается, что подавляющее большинство жалоб (поступающих в адрес Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка) касается нарушений в сфере интернет-представительств субъектов хозяйствования:

веб-сайтов;

страниц в социальных сетях;

YouTube-каналов;

Viber;

Telegram-каналов;

мобильных приложений и т.п.

Так, люди жалуются:

на отсутствие украиноязычных версий сайтов;

на некорректную работу украиноязычных версий сайтов;

на ведение страниц в социальных сетях на русском языке (Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube);

на автоматическую загрузку русскоязычного контента вместо украиноязычного.

"По состоянию на 10 марта 2026 года в Секретариат Уполномоченного поступило 130 обращений о нарушениях в сфере функционирования веб-сайтов и интернет-представительств (что составляет 28% от общего количества обращений за текущий год)", - поделилась Ивановская.

Язык обслуживания в интернете по закону

В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.

Это касается деятельности всех субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей, а также реализуют товары или услуги с помощью интернет-ресурсов (в сети):

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

физических лиц-предпринимателей (ФОПов);

других субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей и предоставляют информацию о товарах (услугах) - в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги.

"Информация на государственном языке может дублироваться на других языках", - добавила Ивановская.

Как бизнесу работать в сети без нарушений

Статья 27 закона четко регламентирует деятельность субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине или реализующих здесь товары и услуги:

интернет-представительства (в том числе веб-сайты и веб-страницы в социальных сетях) выполняются на государственном языке;

(в том числе веб-сайты и веб-страницы в социальных сетях) выполняются на государственном языке; мобильные приложения - должны иметь версию пользовательского интерфейса на государственном языке.

Версии интернет-представительств на других языках допускаются, но они не могут иметь больше информации (по объему или содержанию), чем украиноязычная версия.

Важно также, что версия интернет-представительства на государственном языке должна загружаться по умолчанию - для пользователей в Украине.

"Это касается в том числе иностранных субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и имеющих в Украине дочерние предприятия, филиалы, представительства и т.д.", - отметила Ивановская.

Как должны быть защищены права потребителей

Исходя из норм закона, все компании, которые работают для украинцев в сети - реализуют любую продукцию (изделия, товары) или предоставляют услуги (осуществляют работы, предоставляют обслуживание или услуги) - должны в обязательном порядке выполнять на украинском языке свои интернет-представительства:

страницы или каналы в социальных сетях;

интернет-магазины;

интернет-каталоги и т.п.

Кроме того, все субъекты хозяйствования должны обеспечить надлежащее информирование потребителей о себе.

Речь идет, в частности, о размещении достоверных сведений:

названия или ФИО физического лица-предпринимателя;

контактных данных;

местонахождение и т.п.

"Наличие такой информации является важным условием прозрачной и законной торговли", - подчеркнула Ивановская.

Между тем ее отсутствие:

может свидетельствовать о возможном нарушении законодательства;

затрудняет идентификацию продавца;

повышает риски для потребителя (в частности получение товара или услуги ненадлежащего качества или невозможность защиты своих прав).

Обязанности блогеров и частных мастеров в сети

Уполномоченная по защите государственного языка отметила, что требования законодательства насчет обслуживания клиентов на украинском касаются всех ФОПов, которые предлагают определенные товары или услуги в сети (даже через собственные социальные сети):

блогеров;

психологов;

тренеров (коучей);

маркетологов;

стилистов;

тарологов;

астрологов;

мастеров бьюти-сферы;

фотографов;

дизайнеров и т.п.

Куда обращаться в случае нарушений языковых прав

В завершение украинцам напомнили, что сообщить о нарушении языкового закона можно оформив соответствующую жалобу к Уполномоченному по защите государственного языка: