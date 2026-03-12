Языковой закон в сети: почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам пора перейти на украинский

Интернет-пространство - не "серая зона" для закона. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская объяснила, на что чаще всего жалуются украинцы и как ФОПам работать в сети без нарушений.
Главное:
По словам Ивановской, вопрос соблюдения требований языкового законодательства в сфере интернета - остается одним из самых чувствительных.
Отмечается, что подавляющее большинство жалоб (поступающих в адрес Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка) касается нарушений в сфере интернет-представительств субъектов хозяйствования:
Так, люди жалуются:
"По состоянию на 10 марта 2026 года в Секретариат Уполномоченного поступило 130 обращений о нарушениях в сфере функционирования веб-сайтов и интернет-представительств (что составляет 28% от общего количества обращений за текущий год)", - поделилась Ивановская.
В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
Это касается деятельности всех субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей, а также реализуют товары или услуги с помощью интернет-ресурсов (в сети):
"Информация на государственном языке может дублироваться на других языках", - добавила Ивановская.
Статья 27 закона четко регламентирует деятельность субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине или реализующих здесь товары и услуги:
Версии интернет-представительств на других языках допускаются, но они не могут иметь больше информации (по объему или содержанию), чем украиноязычная версия.
Важно также, что версия интернет-представительства на государственном языке должна загружаться по умолчанию - для пользователей в Украине.
"Это касается в том числе иностранных субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и имеющих в Украине дочерние предприятия, филиалы, представительства и т.д.", - отметила Ивановская.
Исходя из норм закона, все компании, которые работают для украинцев в сети - реализуют любую продукцию (изделия, товары) или предоставляют услуги (осуществляют работы, предоставляют обслуживание или услуги) - должны в обязательном порядке выполнять на украинском языке свои интернет-представительства:
Кроме того, все субъекты хозяйствования должны обеспечить надлежащее информирование потребителей о себе.
Речь идет, в частности, о размещении достоверных сведений:
"Наличие такой информации является важным условием прозрачной и законной торговли", - подчеркнула Ивановская.
Между тем ее отсутствие:
Уполномоченная по защите государственного языка отметила, что требования законодательства насчет обслуживания клиентов на украинском касаются всех ФОПов, которые предлагают определенные товары или услуги в сети (даже через собственные социальные сети):
В завершение украинцам напомнили, что сообщить о нарушении языкового закона можно оформив соответствующую жалобу к Уполномоченному по защите государственного языка:
