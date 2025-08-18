"Москва робить це навмисно": Сибіга відреагував на удар РФ по нафтобазі SOCAR

Росія вже вдруге завдала удару по нафтобазі SOCAR в Одеській області. Країна-агресор робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, це ще раз демонструє "важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном, а також необхідність відповідних дипломатичних і правових відповідей на такі атаки".

"Цієї ночі росіяни завдали удару по нафтотерміналах SOCAR в Одеській області. Це вже другий удар Росії по азербайджанській державній компанії за останні тижні. Москва робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану", - зазначив Сибіга.

Удар РФ по нафтобазі SOCAR

Нагадаємо, в ніч на 18 серпня росіяни завдали удару дронами-камікадзе "Шахед" по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеському районі. Це вже друга атака за останні два тижні.

Як відомо, після серії прямих влучань на нафтобазі виникла потужна пожежа. Було пошкоджено всі резервуари, насосну станцію, операторські приміщення, вагову та технічні споруди, а також зруйновано огорожу. Обсяг зберігання палива на базі перевищує 16 тисяч кубометрів.

До того ж 8 серпня нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR вже атакували росіяни.

Як повідомили джерела РБК-Україна, тоді внаслідок удару виникла пожежа, було пошкоджено трубопровід дизельного пального. Четверо співробітників отримали серйозні травми.

Джерела вказали, що локалізація попадань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки.

У відповідь Азербайджан розлютився на Росію і пригрозив зняттям заборони на постачання зброї Україні, якщо режим РФ продовжить удари по об'єктах азербайджанських компаній в Україні.

Також Азербайджан виділив 2 млн доларів для надання гуманітарної допомоги Україні після навмисних ударів Росії по своїй нафтобазі.