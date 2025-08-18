"Москва делает это намеренно": Сибига отреагировал на удар РФ по нефтебазе SOCAR

Россия уже второй раз нанесла удар по нефтебазе SOCAR в Одесской области. Страна-агрессор делает это намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, это еще раз демонстрирует "важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также необходимость соответствующих дипломатических и правовых ответов на такие атаки".

"Этой ночью россияне нанесли удар по нефтетерминалам SOCAR в Одесской области. Это уже второй удар России по азербайджанской государственной компании за последние недели. Москва делает это намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана", - отметил Сибига.

Удар РФ по нефтебазе SOCAR

Напомним, в ночь на 18 августа россияне нанесли удар дронами-камикадзе "Шахед" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесском районе. Это уже вторая атака за последние две недели.

Как известно, после серии прямых попаданий на нефтебазе возник мощный пожар. Были повреждены все резервуары, насосная станция, операторские помещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение. Объем хранения топлива на базе превышает 16 тысяч кубометров.

К тому же 8 августа нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR уже атаковали россияне.

Как сообщили источники РБК-Украина, тогда в результате удара возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива. Четверо сотрудников получили серьезные травмы.

Источники указали, что локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки.

В ответ Азербайджан разозлился на Россию и пригрозил снятием запрета на поставки оружия Украине, если режим РФ продолжит удары по объектам азербайджанских компаний в Украине.

Также Азербайджан выделил 2 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Украине после преднамеренных ударов России по своей нефтебазе.