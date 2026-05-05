Москва без інтернету, авіаперельотів і навіть готівки: як РФ готується до "святкування" 9 травня
Москва буде "святкувати" 9 травня з відключеним інтернетом, непрацюючими банкоматами і зачиненими аеропортами - все заради "безпеки" параду і його організатора особисто.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про обмеження у Москві під час "святкування" 9 травня.
Головне:
- Інтернет і зв'язок: у Москві на п'ять днів вимкнуть мобільний інтернет і СМС.
- Банкомати: видача готівки може не працювати через відключення мережі.
- Аеропорти: всі московські закриті - введено план "Килим".
- Кремль: зачинений для відвідувачів на час параду.
- Путін: ховається в бункері через страх замаху дронами.
- Гості параду: приїдуть лідери семи країн, більшість - з невизнаних утворень.
На параді 9 травня у Москві вперше не буде військової техніки - цього Путін, схоже, не може собі дозволити. На шоу приїде кілька лідерів іноземних держав, але більшість із них - з невизнаних утворень чи пострадянського простору.
Підтвердили участь:
- самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;
- глава Казахстану Касим Жомарт Токаєв;
- президент Киргизії Садир Жапаров;
- голови невизнаних Абхазії і Південної Осетії - Бадра Гунба та Алан Гаглоєв;
- лідер правлячої партії Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині Мілорад Додік.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо перебуватиме в Москві 9 травня і зустрінеться з хазяїном Кремля Володимиром Путіним, але парад відвідувати не збирається.
Без інтернету і СМС
Мобільні оператори розіслали москвичам повідомлення з попередженням: з 5 по 9 травня можливі збої в роботі мобільного інтернету та СМС.
"З метою забезпечення заходів безпеки в Москві можливі тимчасові обмеження в роботі мобільного інтернету та смс у період підготовки та проведення святкових заходів з 5 по 9 травня", - йдеться в розсилці операторів.
Найгостріші обмеження очікуються 5, 7 і 9 травня. Вимикатимуть:
- увесь мобільний інтернет;
- відправлення СМС;
- навіть так звані "білі списки" - сайти, які зазвичай дозволені навіть у Росії.
Відключення охопить не лише центр, а й усю Москву в межах МКАД. Операторам порадили використовувати Wi-Fi і голосові дзвінки через VoLTE.
Не працюють також таксі та всі сервіси, де можна було сплачувати за послуги безготівково.
Фото: попередження в російському громадському транспорті (tеlegram)
Банкомати вже не працюють
Багато банкоматів у Москві підключені до мережі через мобільний зв'язок, а не через дротовий інтернет.
Уже фіксуються збої їх в роботі. У пабліках навіть побоюються, що виникне нестача грошей.
Жоден аеропорт не приймає рейси, Кремль буде під замком
Усі московські аеропорти зупинили роботу через введений план "Килим". Рейси не приймаються і не відправляються.
На час "святкування" Кремль повністю закриють. Туристів і відвідувачів не пускатимуть.
До "святкування" вже готуються - командування забирає найдосвідченіших військових з-під Костянтинівки, щоб показати їх на шоу 9 травня у Москві.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попереджав, що українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня.
"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді", - каже президент.
Як повідомляло РБК-Україна, ще з початку березня 2026 року розвідка однієї з країн ЄС фіксує зростання параної в Кремлі:
Путін боїться витоків інформації, змови та замаху з дронів з боку представників власної еліти. Саме Федеральна служба охорони, а не ФСБ, як вважали раніше, стоїть за масовими відключеннями інтернету в Москві.