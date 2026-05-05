Москва без интернета, авиаперелетов и даже наличных: как РФ готовится к "празднованию" 9 мая
Москва будет "праздновать" 9 мая с отключенным интернетом, неработающими банкоматами и закрытыми аэропортами - все ради "безопасности" парада и его организатора лично.
РБК-Украина собрало все, что известно об ограничениях в Москве во время "празднования" 9 мая.
Главное:
- Интернет и связь: в Москве на пять дней отключат мобильный интернет и СМС.
- Банкоматы: выдача наличных может не работать из-за отключения сети.
- Аэропорты: все московские закрыты - введен план "Ковер".
- Кремль: закрыт для посетителей на время парада.
- Путин: прячется в бункере из-за страха покушения дронами.
- Гости парада: приедут лидеры семи стран, большинство - из непризнанных образований.
На параде 9 мая в Москве впервые не будет военной техники - этого Путин, похоже, не может себе позволить. На шоу приедет несколько лидеров иностранных государств, но большинство из них - из непризнанных образований или постсоветского пространства.
Подтвердили участие:
- самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко;
- глава Казахстана Касым Жомарт Токаев;
- президент Киргизии Садыр Жапаров;
- главы непризнанных Абхазии и Южной Осетии - Бадра Гунба и Алан Гаглоев;
- лидер правящей партии Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик.
Премьер Словакии Роберт Фицо будет находиться в Москве 9 мая и встретится с хозяином Кремля Владимиром Путиным, но парад посещать не собирается.
Без интернета и СМС
Мобильные операторы разослали москвичам сообщения с предупреждением: с 5 по 9 мая возможны сбои в работе мобильного интернета и СМС.
"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", - говорится в рассылке операторов.
Самые острые ограничения ожидаются 5, 7 и 9 мая. Будут выключать:
- весь мобильный интернет;
- отправка СМС;
- даже так называемые "белые списки" - сайты, которые обычно разрешены даже в России.
Отключение охватит не только центр, но и всю Москву в пределах МКАД. Операторам посоветовали использовать Wi-Fi и голосовые звонки через VoLTE.
Не работают также такси и все сервисы, где можно было платить за услуги безналично.
Фото: предупреждение в российском общественном транспорте
Банкоматы уже не работают
Многие банкоматы в Москве подключены к сети через мобильную связь, а не через проводной интернет.
Уже фиксируются сбои их в работе. В пабликах даже опасаются, что возникнет нехватка денег.
Ни один аэропорт не принимает рейсы, Кремль будет под замком
Все московские аэропорты остановили работу из-за введенного плана "Ковер". Рейсы не принимаются и не отправляются.
На время "празднования" Кремль полностью закроют. Туристов и посетителей пускать не будут.
К "празднованию" уже готовятся - командование забирает самых опытных военных из-под Константиновки, чтобы показать их на шоу 9 мая в Москве.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая.
"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде", - говорит президент.
Как сообщало РБК-Украина, еще с начала марта 2026 года разведка одной из стран ЕС фиксирует рост паранойи в Кремле:
Путин боится утечек информации, заговора и покушения с дронов со стороны представителей собственной элиты. Именно Федеральная служба охраны, а не ФСБ, как считали ранее, стоит за массовыми отключениями интернета в Москве.