ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Удар по Полтавской области Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Москва без интернета, авиаперелетов и даже наличных: как РФ готовится к "празднованию" 9 мая

13:48 05.05.2026 Вт
3 мин
Чем россияне "заплатят" за шоу Путина?
aimg Елена Чупровская
Москва без интернета, авиаперелетов и даже наличных: как РФ готовится к "празднованию" 9 мая Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Москва будет "праздновать" 9 мая с отключенным интернетом, неработающими банкоматами и закрытыми аэропортами - все ради "безопасности" парада и его организатора лично.

РБК-Украина собрало все, что известно об ограничениях в Москве во время "празднования" 9 мая.

Читайте также: Более 70% россиян теперь живут в зоне досягаемости украинских дронов, - СМИ

Главное:

  • Интернет и связь: в Москве на пять дней отключат мобильный интернет и СМС.
  • Банкоматы: выдача наличных может не работать из-за отключения сети.
  • Аэропорты: все московские закрыты - введен план "Ковер".
  • Кремль: закрыт для посетителей на время парада.
  • Путин: прячется в бункере из-за страха покушения дронами.
  • Гости парада: приедут лидеры семи стран, большинство - из непризнанных образований.

На параде 9 мая в Москве впервые не будет военной техники - этого Путин, похоже, не может себе позволить. На шоу приедет несколько лидеров иностранных государств, но большинство из них - из непризнанных образований или постсоветского пространства.

Подтвердили участие:

  • самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко;
  • глава Казахстана Касым Жомарт Токаев;
  • президент Киргизии Садыр Жапаров;
  • главы непризнанных Абхазии и Южной Осетии - Бадра Гунба и Алан Гаглоев;
  • лидер правящей партии Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик.

Премьер Словакии Роберт Фицо будет находиться в Москве 9 мая и встретится с хозяином Кремля Владимиром Путиным, но парад посещать не собирается.

Без интернета и СМС

Мобильные операторы разослали москвичам сообщения с предупреждением: с 5 по 9 мая возможны сбои в работе мобильного интернета и СМС.

"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", - говорится в рассылке операторов.

Самые острые ограничения ожидаются 5, 7 и 9 мая. Будут выключать:

  • весь мобильный интернет;
  • отправка СМС;
  • даже так называемые "белые списки" - сайты, которые обычно разрешены даже в России.

Отключение охватит не только центр, но и всю Москву в пределах МКАД. Операторам посоветовали использовать Wi-Fi и голосовые звонки через VoLTE.

Не работают также такси и все сервисы, где можно было платить за услуги безналично.

Москва без интернета, авиаперелетов и даже наличных: как РФ готовится к &quot;празднованию&quot; 9 маяФото: предупреждение в российском общественном транспорте (tеlegram)

Банкоматы уже не работают

Многие банкоматы в Москве подключены к сети через мобильную связь, а не через проводной интернет.

Уже фиксируются сбои их в работе. В пабликах даже опасаются, что возникнет нехватка денег.

Ни один аэропорт не принимает рейсы, Кремль будет под замком

Все московские аэропорты остановили работу из-за введенного плана "Ковер". Рейсы не принимаются и не отправляются.

На время "празднования" Кремль полностью закроют. Туристов и посетителей пускать не будут.

К "празднованию" уже готовятся - командование забирает самых опытных военных из-под Константиновки, чтобы показать их на шоу 9 мая в Москве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде", - говорит президент.

Как сообщало РБК-Украина, еще с начала марта 2026 года разведка одной из стран ЕС фиксирует рост паранойи в Кремле:

Путин боится утечек информации, заговора и покушения с дронов со стороны представителей собственной элиты. Именно Федеральная служба охраны, а не ФСБ, как считали ранее, стоит за массовыми отключениями интернета в Москве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Кремль
Новости
Зеленский показал видео запуска ракет "Фламинго" по заводу в Чебоксарах
Зеленский показал видео запуска ракет "Фламинго" по заводу в Чебоксарах
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной