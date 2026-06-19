"Московская стабильность". Дроны уже второй день атакуют столицу РФ
Сегодня, 19 июня, дроны атакуют Москву уже второй день подряд. Местные власти регулярно сообщают о работе ПВО в небе над столицей РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
Коваленко отреагировал на очередные атаки беспилотников на Москву и заявил, что война, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против Украины, всё сильнее ощущается и в самой России.
"Московская стабильность теперь заключается в наличии дронов в небе, поскольку россияне и москвичи выбрали Путина, который привёл войну в их дома", - подчеркнул он.
Атака на Москву продолжается
Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно отчитывается о работе систем противовоздушной обороны и падении обломков сбитых целей.
Сначала он заявил, что силы ПВО якобы сбили 15 беспилотников, летевших на российскую столицу. Позже в течение дня Собянин сообщил об уничтожении еще четырех дронов.
Около 12:50 по местному времени мэр Москвы сообщил о сбивании еще трех беспилотников, направлявшихся в сторону столицы РФ.
В целом, по его словам, с начала суток на подлете к российской столице силы ПВО якобы уничтожили 35 дронов.
Удар по Москве 18 июня
Напомним, утром 18 июня рои беспилотников массированно атаковали Москву. По утверждению мэра Собянина, российская ПВО якобы сбила почти 200 дронов.
В ходе атаки вновь был поражён Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар с несколькими очагами возгорания, а город охватил густой чёрный дым.
Из-за угрозы в воздухе в Москве ввели план "Ковер". Работа всех московских аэропортов была парализована, в общей сложности отменено более 500 рейсов.
После ударов по Москвероссийский фондовый рынок обвалился. Акции "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла" стремительно подешевели.
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