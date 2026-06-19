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Удари по Москві спричинили паніку у РФ та жорстку критику Кремля, - ISW

10:58 19.06.2026 Пт
3 хв
Російські "воєнкори" рознесли ППО та звинуватили владу в брехні
aimg Тетяна Степанова
Удари по Москві спричинили паніку у РФ та жорстку критику Кремля, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Українські удари по Москві 18 червня виявили слабкі місця російської ППО, а "воєнкори" після атак почали відкрито критикувати цензуру та нездатність влади захистити населення від наслідків війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Один російський "воєнкор" у своєму дописі, який згодом було видалено, заявив, що українські війська змогли завдати значної шкоди, незважаючи на високоефективні системи протиповітряної оборони Москви.

Він наголосив, що Україна переносить війну на райони РФ далеко за межами прикордонних регіонів, а тому заявляє про необхідність посилити протиповітряну оборону навколо об’єктів по всій країні.

Інший "воєнкор" розкритикував росЗМІ за те, що у публікаціях вони значно применшують значення ударів.

За його словами, ті, хто "відірвався від народу", контролюють державні медіа та створили хибну реальність, де "все добре", закликаючи їх точно представляти події.

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Ще один блогер додав, що Росії потрібно змінити свій підхід, інакше офіційні звіти будуть ще більше віддалені від реальності, ніж зараз.

Він розкритикував державні ЗМІ за повідомлення про далеку від реальності так звану "СВО", яка торкнулася лише України, а не Росії, а також за відхилення повідомлень про переміщення українців на полі бою як "фейкових новин".

Російський "воєнкор" зазначив, що росіяни тепер можуть "на власні очі побачити", що заяви пропагандистів про те, що "все йде добре", не відповідають дійсності.

Аналітики ISW зазначають, що під час висвітлення ударів України у контрольованих державних ЗМІ наголошувалося на зусиллях Кремля щодо контролю інформації, водночас применшуючи наслідки самих ударів.

Так, опозиційне видання "Медуза" повідомило, що основні російські державні телеканали "Перший канал" та "НТВ" не висвітлювали атаку на Москву у своїх денних ефірах, а канал "Росія-1" лише цитував офіційні заяви.

Водночас жоден з телеканалів не транслював окремий репортаж про удар. Натомість вони зосереджувалися переважно на необхідності покарання мешканців, які знімають на відео та публікують у мережі удари та їх наслідки.

Атака на Москву

Нагадаємо, вчора, 18 червня, Сили оборони України повторно вдарили по Москві. Це вже друга атака за тиждень.

Українські безпілотники долетіли до Московського нафтопереробного заводу, там почалася сильна пожежа.

За інформацією СБУ, після удару на території заводу зафіксували чотири осередки займання. Атака зачепила резервуарний парк, установку АВТ (що здійснює первинну переробку сирої нафти) та установку гідроочищення дизельного палива.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після масованої атаки українських безпілотників на Москву пообіцяв регулярні масовані удари по Україні.

Однак пізніше він заявив, що Москва віддає перевагу дипломатії у "досягненні цілей СВО".

Усі деталі вчорашнього удару по Москві - у матеріалі РБК-Україна.

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