Морський дрон, знайдений у Греції, виявився не Magura, - Uforce

У компанії наголосили, що морський дрон, знайдений біля берегів Греції, не може бути їхньою продукцією. Попри візуальну схожість, його дизайн, конструкція та видимі технічні характеристики дрона не відповідають Magura.

Крім того, у Uforce підкреслили, що моделі Magura V3 взагалі не існує, оскільки компанія ніколи не виробляла таку версію дрона.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня, в Іонічному морі, неподалік від південної частини острова Лефкада, виявили безекіпажний морський апарат. Грецькі офіційні структури повідомили, що його впізнали як український морський дрон Magura V3.

Інцидент викликав оперативну реакцію кількох відомств, включно з Міністерством національної оборони Греції та спеціалізованими підрозділами зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Глава Міноборони Греції Нікос Дендіас назвав інцидент "надзвичайно серйозною проблемою" та наголосив, що присутність такого дрона створює ризики для безпеки судноплавства у Середземному морі.