Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Морський дрон, знайдений у Греції, виявився не Magura, - Uforce

15:47 13.05.2026 Ср
2 хв
У компанії заявили, що озвученої грецькою стороною версії дрона не існує
aimg Валерій Ульяненко
Фото: морський дрон Magura (скріншот)

Морський дрон, який було виявлено в західній частині Греції, виявився не українським Magura.

Як повідомляє РБК-Україна, про це "Мілітарному" повідомила компанія-виробник цих дронів Uforce.

Читайте також: Німецькі дрони HX-2 для України тепер запускають з катерів (відео)

У компанії наголосили, що морський дрон, знайдений біля берегів Греції, не може бути їхньою продукцією. Попри візуальну схожість, його дизайн, конструкція та видимі технічні характеристики дрона не відповідають Magura.

Крім того, у Uforce підкреслили, що моделі Magura V3 взагалі не існує, оскільки компанія ніколи не виробляла таку версію дрона.

Що передувало

Нагадаємо, 8 травня, в Іонічному морі, неподалік від південної частини острова Лефкада, виявили безекіпажний морський апарат. Грецькі офіційні структури повідомили, що його впізнали як український морський дрон Magura V3.

Інцидент викликав оперативну реакцію кількох відомств, включно з Міністерством національної оборони Греції та спеціалізованими підрозділами зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Глава Міноборони Греції Нікос Дендіас назвав інцидент "надзвичайно серйозною проблемою" та наголосив, що присутність такого дрона створює ризики для безпеки судноплавства у Середземному морі.

Зазначимо, у мережі показали нові зображення українського морського безпілотного катера Magura V7, який належить до безекіпажних платформ морського типу. Особливістю цієї моделі є заявлена можливість ураження повітряних цілей безпосередньо під час перебування на воді.

Крім того, у Книзі рекордів України офіційно зафіксували одразу п'ять бойових рекордів, яких українська воєнна розвідка досягла завдяки застосуванню сімейства морських дронів Magura.

