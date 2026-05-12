Греція обурилась через морський дрон біля своїх берегів: в МЗС України відреагували

21:19 12.05.2026 Вт
Небезпечна знахідка біля острова Лефкада збурила Грецію. Чому там впевнені, що дрон наш, і що кажуть у Києві?
aimg Марія Науменко
Греція обурилась через морський дрон біля своїх берегів: в МЗС України відреагували Фото: дрон Magura V3 (Віталій Носач РБК-Україна)
Глава Міноборони Греції Нікос Дендіас заявив про загрозу судноплавству через морський дрон біля своїх берегів, натомість Україна закликала не поспішати з висновками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами Дендіаса, морський дрон із вибухівкою, який минулого тижня виявили біля острова Лефкада, нібито є українського виробництва.

"Ми тепер маємо впевненість, що це український БПЛА", - заявив міністр оборони Греції під час зустрічі глав оборонних відомств ЄС у Брюсселі.

Він назвав інцидент "надзвичайно серйозною проблемою" та наголосив, що присутність такого дрона створює ризики для безпеки судноплавства у Середземному морі.

"Ви розумієте, що присутність цього безпілотного надводного апарата - дрона, морського дрона - впливає на свободу судноплавства, а також на безпеку судноплавства, - наголосив Дендіас. - Це надзвичайно серйозна проблема".

У Греції припустили, що характеристики апарата нагадують українські морські дрони типу "Магура", які Україна використовує для ударів по російських кораблях у Чорному морі.

Реакція України

Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають жодних підтверджень щодо походження знайденого дрона.

"В української сторони станом на зараз немає жодної інформації про знайдений у Греції дрон. Немає жодних свідчень про його приналежність до українських операторів морських дронів", - зазначив речник МЗС Георгій Тихий.

Він додав, що Україна готова співпрацювати з грецькою стороною для з’ясування всіх обставин інциденту, якщо Афіни звернуться з відповідним запитом.

Нагадаємо, 7 травня біля грецького острова Лефкада рибалка виявив морський дрон у прибережній печері та відбуксирував його до порту. Згодом апарат перевезли на військово-морську базу, а вибухівку, яку він міг перевозити, знищили.

Представник Міністерства національної оборони Греції заявив, що знайдений безпілотник нібито ідентифікували як український морський дрон Magura V3.

