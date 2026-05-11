Німецькі дрони HX-2 для України тепер запускають з катерів (відео)

Німецький ударний безпілотник HX-2 тепер може атакувати цілі не лише з суходолу, а й з моря. Компанія-виробник Helsing успішно перевірила запуск дрона з палуби швидкісного катера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію порталу Мілітарний .

Фахівці провели запуск у прибережних водах поблизу британського Плімута, у морському центрі компанії Helsing. Дрон підняли в повітря з катера за допомогою спеціальної катапульти у носовій частині судна.

Технологія спрацювала штатно і це відкриває нові можливості для морських операцій. Тепер безпілотники можна запускати навіть з автономних морських дронів типу Magura, наприклад.

Ці випробування мають критичне значення для ЗСУ. Ще у 2025 році з'явилася інформація про велике замовлення на шість тисяч безпілотників HX-2 для України.

На деяких ділянках фронту наші захисники вже активно використовують цю зброю. Російські окупанти вже відчули на собі силу німецьких розробок, адже німецький дрон ефективно вражає бронетехніку та артилерію окупантів РФ. Його також використовують для знищення ворожих інженерних споруд.

Технічні переваги та штучний інтелект HX-2

БпЛА, який вперше представили наприкінці 2024 року, отримав Х-подібне крило. Важить він 12 кілограмів, а чотири електродвигуни дозволяють розвивати швидкість до 220 км/год.

Основні характеристики безпілотника:

дальність польоту сягає 100 кілометрів;

бойова частина важить кілька кілограмів;

висока стійкість до засобів РЕБ;

автономність завдяки штучному інтелекту.

Штучний інтелект - головна фішка HX-2. Дрон сам розпізнає та уражає цілі, а засоби РЕБ противника не можуть легко вплинути на його керування. Крім того, ці дрони вміють об’єднуватися у "зграю". Група безпілотників діє як єдиний механізм, що дозволяє проривати навіть щільну оборону ворога.