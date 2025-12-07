ua en ru
Першим у світі збив винищувач Су-30: нові фото дрона Magura V7 з ракетами

Київ, Неділя 07 грудня 2025 17:35
UA EN RU
Першим у світі збив винищувач Су-30: нові фото дрона Magura V7 з ракетами Фото: морський дрон Magura V7 (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

У мережі з'явилися нові фото українського морського безекіпажного катера Magura V7. Його особливість - можливість прямо з моря збивати повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook фотокореспондента AP Єфрема Лукацького.

Зокрема, Лукацький опублікував фото і супроводив їх підписом "Морський дрон "Магура V7" від ГУР МО України, оснащений ракетами класу "земля-повітря", пропливає в нерозголошеному місці".

Першим у світі збив винищувач Су-30: нові фото дрона Magura V7 з ракетами

Фото: Magura V7 із ракетами "земля-повітря" (Єфрем Лукацький/AP)

Magura V7 - унікальні у своєму роді морські дрони. У травні 2025 року стало відомо про історичний момент: уперше з таких дронів вдалося збити два багатоцільових винищувачі Су-30. Успішна операція була проведена з акваторії Чорного моря проти російських бойових літаків.

Першим у світі збив винищувач Су-30: нові фото дрона Magura V7 з ракетами

Фото: Magura V7 з ракетами "земля-повітря" (Єфрем Лукацький/AP)

Тоді ж повідомлялося, що Magura V7 озброєні ракетами AIM-9 класу "повітря-повітря", які встановлюються на винищувачі. Унікальність українського випадку саме в тому, що вони вперше почали застосовуватися з морських платформ.

Таким чином, по суті, морські дрони отримали функції засобу протиповітряної оборони.

Першим у світі збив винищувач Су-30: нові фото дрона Magura V7 з ракетами

Фото: Magura V7 з ракетами "земля-повітря" (Єфрем Лукацький/AP)

AIM-9 Sidewinder - американська ракета ближнього радіусу дії, на озброєнні ще з середини 1950-х років. Ракета досі перебуває в серійному виробництві та пережила кілька модернізацій. Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як українські дрони Magura встановили на війні 5 історичних рекордів.

Крім знищення російських літаків, на рахунку Magura успішне ураження ворожих кораблів і вертольотів.

Минулого місяця стало відомо, що Україна і Греція спільно вироблятимуть морські дрони.

Очікується, що морські дрони потраплять до номенклатури озброєнь, експорт яких найближчим часом має намір відкрити Україна.

