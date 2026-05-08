Біля берегів Греції виявили український морський дрон Magura

Представник Міністерства національної оборони Греції повідомив, що виявлений біля берегів Лефкади морський безпілотник ідентифіковано як український Magura V3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ekathimerini.com.

Виявлення дрона біля узбережжя Лефкади

В Іонічному морі, неподалік від південної частини острова Лефкада, у четвер було знайдено безекіпажний морський апарат.

За даними грецьких офіційних структур, пристрій було впізнано як український морський дрон Magura V3.

Інцидент викликав оперативну реакцію кількох відомств, включно з Міністерством національної оборони Греції та спеціалізованими підрозділами зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Вміст і оцінка загрози

За попередніми даними, всередині апарата було виявлено детонатори, проте вибухових речовин не виявили.

Це дало змогу знизити початковий рівень загрози, через який до місця знахідки прямували сапери батальйону розмінування TENX.

Незважаючи на це, фахівці продовжують детальне вивчення конструкції та обладнання безпілотника.

Версії походження та призначення

Слідчі органи розглядають одразу кілька сценаріїв появи дрона в регіоні.

Серед них - можливе використання апарата в операціях, пов'язаних із незаконною діяльністю на морі, включно з контрабандними схемами.

Окремо вивчають версію, згідно з якою безпілотник міг бути пов'язаний із потенційними атаками на судна так званого "тіньового флоту", який використовують для транспортування російської нафти в обхід санкційних обмежень.

Раніше зафіксовані інциденти

Останніми місяцями в регіоні вже фіксувалися схожі випадки. У грудні повідомлялося про пошкодження російського танкера "Кенділ", а в березні - про вибух на танкері "Арктик Метагаз" у районі на південному сході від Мальти.

Виявлення і передача владі

За даними джерел, дрон був знайдений рибалками в прибережній печері біля мису Дукато.

Повідомляється, що двигун пристрою продовжував працювати в момент виявлення.