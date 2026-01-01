UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Мороз відступає, але шквалів місцями не уникнути: якою буде погода в Україні 2 січня

Погода в Україні завтра місцями може бути небезпечна (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж другого дня нового 2026 року - 2 січня - погода в Україні очікується хмарна. У деяких областях - ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Виходячи із загального прогнозу Укргідрометцентру, погода в Україні завтра - у п'ятницю, 2 січня - буде хмарною.

Невеликий сніг очікується:

  • у північних областях;
  • у більшості західних областей.

На решті території - без істотних опадів.

При цьому на дорогах місцями - ожеледиця.

Температура повітря вночі:

  • в середньому по країні - від 9 до 14 градусів морозу;
  • на заході та півдні - від 3 до 8 градусів морозу.

Тим часом вдень завтра буде тепліше, ніж сьогодні:

  • по Україні - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • у південних областях та в Криму - від 2 до 7 градусів вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на 2 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де можливі небезпечні метеорологічні явища

Згідно з попередженням експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру - очікуються в деяких областях України:

  • ввечері четверга, 1 січня;
  • впродовж наступної доби - 2 січня.

Йдеться про:

  • Львівську область;
  • Івано-Франківську область;
  • гірську частину Закарпатської та Чернівецької областей.

Українцям пояснили, що в цілому вітер завтра очікується південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Тим часом у вищезазначених локаціях можливі пориви вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці - місцями 25 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області впродовж 2 січня також буде хмарно.

"Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - попередили синоптики.

Вітер прогнозують південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Тим часом вдень по області місцями ймовірні пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - від 9 до 11 градусів морозу;
  • по області - від 9 до 14 градусів морозу.

Тим часом вдень:

  • у Києві може бути близько 0 градусів за Цельсієм;
  • по області - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Прогноз на завтра для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що в Україні - справжнє зимове похолодання.

З огляду на таку ситуацію українців попередили: на річках і мілководді водосховищ можлива поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Попри це вчора напередодні Нового року у Полтавській області човен з людьми застряг у кризі на Дніпрі.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніНегода в УкраїніПогода в КиєвіПогода на деньМетеоролог