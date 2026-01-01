Мороз відступає, але шквалів місцями не уникнути: якою буде погода в Україні 2 січня

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що в Україні - справжнє зимове похолодання.

З огляду на таку ситуацію українців попередили: на річках і мілководді водосховищ можлива поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Попри це вчора напередодні Нового року у Полтавській області човен з людьми застряг у кризі на Дніпрі.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

