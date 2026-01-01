Мороз відступає, але шквалів місцями не уникнути: якою буде погода в Україні 2 січня

Впродовж другого дня нового 2026 року - 2 січня - погода в Україні очікується хмарна. У деяких областях - ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Виходячи із загального прогнозу Укргідрометцентру, погода в Україні завтра - у п'ятницю, 2 січня - буде хмарною.
Невеликий сніг очікується:
На решті території - без істотних опадів.
При цьому на дорогах місцями - ожеледиця.
Температура повітря вночі:
Тим часом вдень завтра буде тепліше, ніж сьогодні:
Згідно з попередженням експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру - очікуються в деяких областях України:
Йдеться про:
Українцям пояснили, що в цілому вітер завтра очікується південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Тим часом у вищезазначених локаціях можливі пориви вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці - місцями 25 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.
По території міста Києва та Київської області впродовж 2 січня також буде хмарно.
"Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - попередили синоптики.
Вітер прогнозують південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Тим часом вдень по області місцями ймовірні пориви 15-18 м/с.
Температура повітря вночі:
Тим часом вдень:
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що в Україні - справжнє зимове похолодання.
З огляду на таку ситуацію українців попередили: на річках і мілководді водосховищ можлива поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.
Попри це вчора напередодні Нового року у Полтавській області човен з людьми застряг у кризі на Дніпрі.
Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.