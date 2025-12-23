На водоймах стає небезпечно: де з'явиться перший лід і що радять у ДСНС
На Україну насувається справжнє зимове похолодання, тож вже незабаром на річках і мілководді водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ.
Докладніше про те, де саме в Україні може з'явитись перший лід на воді та що радять при цьому у ДСНС, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Коли та на яких водоймах може з'явитись лід
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, вже із завтрашнього дня - 24 грудня - внаслідок зниження температури повітря на багатьох водоймах країни очікується поява та подальше посилення льодових явищ у вигляді:
- заберегів;
- шугоходу.
"До встановлення неповного та суцільного льодоставу", - додали в УкрГМЦ.
Зазначається, що льодові явища ймовірні:
- на річках країни (крім української ділянки Дунаю, річок Приазов'я, Причорномор'я та Закарпатської області);
- на мілководді Київського, Кам'янського та Дніпровського водосховищ.
Попередження УкрГМЦ про льодові явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Про що просять українців у ДСНС
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій з огляду на прогнозовані погодні умови та попередження Укргідрометцентру, звернулись до громадян із важливим проханням - берегти себе та своїх близьких.
Для того, щоб вберегти здоров'я та навіть життя, українцям радять:
- бути обережними поблизу водойм;
- не виходити на лід;
- дотримуватися правил безпеки.
Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Що відомо про похолодання в Україні
Дещо раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів, що погода в Україні найближчим часом набуватиме зимового характеру.
Вже незабаром більш прохолодне повітря надходитиме до нас із півночі та північного сходу.
На Різдво температура повітря у певних локаціях може опуститись до -12 градусів за Цельсієм.
Крім того, в деяких областях України прогнозують помірний сніг. На дорогах ймовірна ожеледиця.
