На водоймах стає небезпечно: де з'явиться перший лід і що радять у ДСНС

На Україну насувається справжнє зимове похолодання, тож вже незабаром на річках і мілководді водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ.

Докладніше про те, де саме в Україні може з'явитись перший лід на воді та що радять при цьому у ДСНС, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли та на яких водоймах може з'явитись лід

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, вже із завтрашнього дня - 24 грудня - внаслідок зниження температури повітря на багатьох водоймах країни очікується поява та подальше посилення льодових явищ у вигляді:

заберегів;

шугоходу.

"До встановлення неповного та суцільного льодоставу", - додали в УкрГМЦ.

Зазначається, що льодові явища ймовірні:

на річках країни (крім української ділянки Дунаю, річок Приазов'я, Причорномор'я та Закарпатської області);

на мілководді Київського, Кам'янського та Дніпровського водосховищ.

Попередження УкрГМЦ про льодові явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Про що просять українців у ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій з огляду на прогнозовані погодні умови та попередження Укргідрометцентру, звернулись до громадян із важливим проханням - берегти себе та своїх близьких.

Для того, щоб вберегти здоров'я та навіть життя, українцям радять:

бути обережними поблизу водойм;

не виходити на лід;

дотримуватися правил безпеки.

Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Що відомо про похолодання в Україні

Дещо раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів, що погода в Україні найближчим часом набуватиме зимового характеру.

Вже незабаром більш прохолодне повітря надходитиме до нас із півночі та північного сходу.

На Різдво температура повітря у певних локаціях може опуститись до -12 градусів за Цельсієм.

Крім того, в деяких областях України прогнозують помірний сніг. На дорогах ймовірна ожеледиця.