Мороз отступает, но шквалов местами не избежать: какой будет погода в Украине 2 января

Погода в Украине завтра местами может быть опасна (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение второго дня нового 2026 года - 2 января - погода в Украине ожидается облачная. В некоторых областях - вероятны опасные метеорологические явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Что будет с погодой в Украине завтра

Исходя из общего прогноза Укргидрометцентра, погода в Украине завтра - в пятницу, 2 января - будет облачной.

Небольшой снег ожидается:

  • в северных областях;
  • в большинстве западных областей.

На остальной территории - без существенных осадков.

При этом на дорогах местами - гололедица.

Температура воздуха ночью:

  • в среднем по стране - от 9 до 14 градусов мороза;
  • на западе и юге - от 3 до 8 градусов мороза.

Между тем днем завтра будет теплее, чем сегодня:

  • по Украине - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;
  • в южных областях и в Крыму - от 2 до 7 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на 2 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где возможны опасные метеорологические явления

Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - порывы ветра - ожидаются в некоторых областях Украины:

  • вечером четверга, 1 января;
  • в течение следующих суток - 2 января.

Речь идет про:

  • Львовскую область;
  • Ивано-Франковскую область;
  • горную часть Закарпатской и Черновицкой областей.

Украинцам объяснили, что в целом ветер завтра ожидается юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Между тем в вышеупомянутых локациях возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью и утром - местами 25 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области в течение 2 января также будет облачно.

"Небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - предупредили синоптики.

Ветер прогнозируют юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Между тем днем по области местами вероятны порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - от 9 до 11 градусов мороза;
  • по области - от 9 до 14 градусов мороза.

Тем временем днем:

  • в Киеве может быть около 0 градусов по Цельсию;
  • по области - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Прогноз на завтра для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что в Украине - настоящее зимнее похолодание.

Учитывая такую ситуацию украинцев предупредили: на реках и мелководье водохранилищ возможно появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.

Несмотря на это вчера накануне Нового года в Полтавской области лодка с людьми застряла во льду на Днепре.

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

