Мороз отступает, но шквалов местами не избежать: какой будет погода в Украине 2 января

В течение второго дня нового 2026 года - 2 января - погода в Украине ожидается облачная. В некоторых областях - вероятны опасные метеорологические явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Исходя из общего прогноза Укргидрометцентра, погода в Украине завтра - в пятницу, 2 января - будет облачной.
Небольшой снег ожидается:
На остальной территории - без существенных осадков.
При этом на дорогах местами - гололедица.
Температура воздуха ночью:
Между тем днем завтра будет теплее, чем сегодня:
Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - порывы ветра - ожидаются в некоторых областях Украины:
Речь идет про:
Украинцам объяснили, что в целом ветер завтра ожидается юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Между тем в вышеупомянутых локациях возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью и утром - местами 25 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
По территории города Киева и Киевской области в течение 2 января также будет облачно.
"Небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - предупредили синоптики.
Ветер прогнозируют юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Между тем днем по области местами вероятны порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью:
Тем временем днем:
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что в Украине - настоящее зимнее похолодание.
Учитывая такую ситуацию украинцев предупредили: на реках и мелководье водохранилищ возможно появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.
Несмотря на это вчера накануне Нового года в Полтавской области лодка с людьми застряла во льду на Днепре.
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.