Головна » Життя » Суспільство

Човен потрапив у крижану пастку на Дніпрі: як рятували людей у новорічну ніч (фото)

Четвер 01 січня 2026 13:24
Човен потрапив у крижану пастку на Дніпрі: як рятували людей у новорічну ніч (фото) Льодові явища на воді можуть бути небезпечними (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Вчора напередодні Нового року у Полтавській області човен з людьми застряг у кризі на Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Полтавській області у Facebook.

Що відомо про надзвичайну подію та порятунок людей

Українцям розповіли, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку о 23:48 середи, 31 грудня 2025 року.

Уточнюється, що сталась вона у селищі Градизьк (Кременчуцький район Полтавської області).

Згідно з інформацією рятувальників, у заплаві річки Дніпро - приблизно за 200 метрів від берега - у кризі застряг човен. На ньому перебували:

  • двоє чоловіків;
  • одна жінка.

Човен потрапив у крижану пастку на Дніпрі: як рятували людей у новорічну ніч (фото)Човен, який застряг у кризі (фото: facebook.com/DSNSPOLTAVA)

"Про небезпеку повідомив один із чоловіків, який зумів самостійно дістатися берега по кризі", - поділились у ДСНС.

Зазначається, що інший чоловік також намагався вибратися.

"Проте через провалювання під лід та виснаження почав кликати на допомогу", - повідомили рятувальники.

У підсумку працівники Градизької місцевої пожежної охорони зняли чоловіка з криги - за допомогою рятувальної мотузки - на відстані близько 50 метрів від берега.

Тим часом для порятунку жінки, яка залишилася у човні, водолази ДСНС залучили аероглісер:

  • рятувальники дісталися до човна;
  • пересадили жінку в аероглісер;
  • безпечно доставили її на берег.

Човен потрапив у крижану пастку на Дніпрі: як рятували людей у новорічну ніч (фото)Човен потрапив у крижану пастку на Дніпрі: як рятували людей у новорічну ніч (фото)Публікація ДСНС (скриншот: facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що в Україні - справжнє зимове похолодання.

З огляду на це українців попередили: на річках і мілководді водосховищ можлива поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

