Човен потрапив у крижану пастку на Дніпрі: як рятували людей у новорічну ніч (фото)

Вчора напередодні Нового року у Полтавській області човен з людьми застряг у кризі на Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Полтавській області у Facebook.

Що відомо про надзвичайну подію та порятунок людей

Українцям розповіли, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку о 23:48 середи, 31 грудня 2025 року.

Уточнюється, що сталась вона у селищі Градизьк (Кременчуцький район Полтавської області).

Згідно з інформацією рятувальників, у заплаві річки Дніпро - приблизно за 200 метрів від берега - у кризі застряг човен. На ньому перебували:

двоє чоловіків;

одна жінка.

Човен, який застряг у кризі (фото: facebook.com/DSNSPOLTAVA)

"Про небезпеку повідомив один із чоловіків, який зумів самостійно дістатися берега по кризі", - поділились у ДСНС.

Зазначається, що інший чоловік також намагався вибратися.

"Проте через провалювання під лід та виснаження почав кликати на допомогу", - повідомили рятувальники.

У підсумку працівники Градизької місцевої пожежної охорони зняли чоловіка з криги - за допомогою рятувальної мотузки - на відстані близько 50 метрів від берега.

Тим часом для порятунку жінки, яка залишилася у човні, водолази ДСНС залучили аероглісер:

рятувальники дісталися до човна;

пересадили жінку в аероглісер;

безпечно доставили її на берег.