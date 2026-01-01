ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Мороз відступає, але шквалів місцями не уникнути: якою буде погода в Україні 2 січня

Четвер 01 січня 2026 16:10
UA EN RU
Мороз відступає, але шквалів місцями не уникнути: якою буде погода в Україні 2 січня Погода в Україні завтра місцями може бути небезпечна (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж другого дня нового 2026 року - 2 січня - погода в Україні очікується хмарна. У деяких областях - ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Що буде з погодою в Україні завтра

Виходячи із загального прогнозу Укргідрометцентру, погода в Україні завтра - у п'ятницю, 2 січня - буде хмарною.

Невеликий сніг очікується:

  • у північних областях;
  • у більшості західних областей.

На решті території - без істотних опадів.

При цьому на дорогах місцями - ожеледиця.

Температура повітря вночі:

  • в середньому по країні - від 9 до 14 градусів морозу;
  • на заході та півдні - від 3 до 8 градусів морозу.

Тим часом вдень завтра буде тепліше, ніж сьогодні:

  • по Україні - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • у південних областях та в Криму - від 2 до 7 градусів вище нуля.

Мороз відступає, але шквалів місцями не уникнути: якою буде погода в Україні 2 січняПрогноз погоди в Україні на 2 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де можливі небезпечні метеорологічні явища

Згідно з попередженням експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру - очікуються в деяких областях України:

  • ввечері четверга, 1 січня;
  • впродовж наступної доби - 2 січня.

Йдеться про:

  • Львівську область;
  • Івано-Франківську область;
  • гірську частину Закарпатської та Чернівецької областей.

Українцям пояснили, що в цілому вітер завтра очікується південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Тим часом у вищезазначених локаціях можливі пориви вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці - місцями 25 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Мороз відступає, але шквалів місцями не уникнути: якою буде погода в Україні 2 січняПопередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області впродовж 2 січня також буде хмарно.

"Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - попередили синоптики.

Вітер прогнозують південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Тим часом вдень по області місцями ймовірні пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - від 9 до 11 градусів морозу;
  • по області - від 9 до 14 градусів морозу.

Тим часом вдень:

  • у Києві може бути близько 0 градусів за Цельсієм;
  • по області - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Мороз відступає, але шквалів місцями не уникнути: якою буде погода в Україні 2 січняПрогноз на завтра для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що в Україні - справжнє зимове похолодання.

З огляду на таку ситуацію українців попередили: на річках і мілководді водосховищ можлива поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Попри це вчора напередодні Нового року у Полтавській області човен з людьми застряг у кризі на Дніпрі.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода в Києві Погода на день Метеоролог
Новини
Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)
Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем