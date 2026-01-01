Мороз відступає, але шквалів місцями не уникнути: якою буде погода в Україні 2 січня

Погода в Україні завтра місцями може бути небезпечна (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Впродовж другого дня нового 2026 року - 2 січня - погода в Україні очікується хмарна. У деяких областях - ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.