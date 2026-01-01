Мороз відступає, але шквалів місцями не уникнути: якою буде погода в Україні 2 січня
Впродовж другого дня нового 2026 року - 2 січня - погода в Україні очікується хмарна. У деяких областях - ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Що буде з погодою в Україні завтра
Виходячи із загального прогнозу Укргідрометцентру, погода в Україні завтра - у п'ятницю, 2 січня - буде хмарною.
Невеликий сніг очікується:
- у північних областях;
- у більшості західних областей.
На решті території - без істотних опадів.
При цьому на дорогах місцями - ожеледиця.
Температура повітря вночі:
- в середньому по країні - від 9 до 14 градусів морозу;
- на заході та півдні - від 3 до 8 градусів морозу.
Тим часом вдень завтра буде тепліше, ніж сьогодні:
- по Україні - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
- у південних областях та в Криму - від 2 до 7 градусів вище нуля.
Прогноз погоди в Україні на 2 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Де можливі небезпечні метеорологічні явища
Згідно з попередженням експертів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру - очікуються в деяких областях України:
- ввечері четверга, 1 січня;
- впродовж наступної доби - 2 січня.
Йдеться про:
- Львівську область;
- Івано-Франківську область;
- гірську частину Закарпатської та Чернівецької областей.
Українцям пояснили, що в цілому вітер завтра очікується південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Тим часом у вищезазначених локаціях можливі пориви вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці - місцями 25 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.
Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого чекати від погоди в Києві та області
По території міста Києва та Київської області впродовж 2 січня також буде хмарно.
"Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця", - попередили синоптики.
Вітер прогнозують південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Тим часом вдень по області місцями ймовірні пориви 15-18 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві - від 9 до 11 градусів морозу;
- по області - від 9 до 14 градусів морозу.
Тим часом вдень:
- у Києві може бути близько 0 градусів за Цельсієм;
- по області - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Прогноз на завтра для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що в Україні - справжнє зимове похолодання.
З огляду на таку ситуацію українців попередили: на річках і мілководді водосховищ можлива поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.
Попри це вчора напередодні Нового року у Полтавській області човен з людьми застряг у кризі на Дніпрі.
Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.