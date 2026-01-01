Мороз отступает, но шквалов местами не избежать: какой будет погода в Украине 2 января
В течение второго дня нового 2026 года - 2 января - погода в Украине ожидается облачная. В некоторых областях - вероятны опасные метеорологические явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Что будет с погодой в Украине завтра
Исходя из общего прогноза Укргидрометцентра, погода в Украине завтра - в пятницу, 2 января - будет облачной.
Небольшой снег ожидается:
- в северных областях;
- в большинстве западных областей.
На остальной территории - без существенных осадков.
При этом на дорогах местами - гололедица.
Температура воздуха ночью:
- в среднем по стране - от 9 до 14 градусов мороза;
- на западе и юге - от 3 до 8 градусов мороза.
Между тем днем завтра будет теплее, чем сегодня:
- по Украине - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;
- в южных областях и в Крыму - от 2 до 7 градусов выше нуля.
Прогноз погоды в Украине на 2 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Где возможны опасные метеорологические явления
Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - порывы ветра - ожидаются в некоторых областях Украины:
- вечером четверга, 1 января;
- в течение следующих суток - 2 января.
Речь идет про:
- Львовскую область;
- Ивано-Франковскую область;
- горную часть Закарпатской и Черновицкой областей.
Украинцам объяснили, что в целом ветер завтра ожидается юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Между тем в вышеупомянутых локациях возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью и утром - местами 25 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.
Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области в течение 2 января также будет облачно.
"Небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - предупредили синоптики.
Ветер прогнозируют юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Между тем днем по области местами вероятны порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - от 9 до 11 градусов мороза;
- по области - от 9 до 14 градусов мороза.
Тем временем днем:
- в Киеве может быть около 0 градусов по Цельсию;
- по области - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Прогноз на завтра для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что в Украине - настоящее зимнее похолодание.
Учитывая такую ситуацию украинцев предупредили: на реках и мелководье водохранилищ возможно появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.
Несмотря на это вчера накануне Нового года в Полтавской области лодка с людьми застряла во льду на Днепре.
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.