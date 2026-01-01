Мороз отступает, но шквалов местами не избежать: какой будет погода в Украине 2 января

В течение второго дня нового 2026 года - 2 января - погода в Украине ожидается облачная. В некоторых областях - вероятны опасные метеорологические явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Что будет с погодой в Украине завтра

Исходя из общего прогноза Укргидрометцентра, погода в Украине завтра - в пятницу, 2 января - будет облачной.

Небольшой снег ожидается:

в северных областях;

в большинстве западных областей.

На остальной территории - без существенных осадков.

При этом на дорогах местами - гололедица.

Температура воздуха ночью:

в среднем по стране - от 9 до 14 градусов мороза;

на западе и юге - от 3 до 8 градусов мороза.

Между тем днем завтра будет теплее, чем сегодня:

по Украине - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;

в южных областях и в Крыму - от 2 до 7 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на 2 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где возможны опасные метеорологические явления

Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления - порывы ветра - ожидаются в некоторых областях Украины:

вечером четверга, 1 января;

в течение следующих суток - 2 января.

Речь идет про:

Львовскую область;

Ивано-Франковскую область;

горную часть Закарпатской и Черновицкой областей.

Украинцам объяснили, что в целом ветер завтра ожидается юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Между тем в вышеупомянутых локациях возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью и утром - местами 25 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области в течение 2 января также будет облачно.

"Небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - предупредили синоптики.

Ветер прогнозируют юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Между тем днем по области местами вероятны порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью:

в Киеве - от 9 до 11 градусов мороза;

по области - от 9 до 14 градусов мороза.

Тем временем днем:

в Киеве может быть около 0 градусов по Цельсию;

по области - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Прогноз на завтра для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)