Мороз до -20 і ожеледиця: чого чекати від погоди в Україні завтра

Що буде з погодою в Україні завтра

Експерт нагадала, що зараз у суспільстві зберігається "особлива увага до прогнозу погоди".

"Через складну ситуацію і погодну, і з надскладною ситуацією з наслідками терору, обстрілів від російських агресорів", - пояснила Діденко.

Виходячи з її даних, впродовж середи (14 січня), в Україні втримається морозна погода.

Температура повітря вночі очікується, в середньому, близько 10-15 градусів морозу. На півночі - дещо холодніше - до 15-20 градусів зі знаком мінус.

Впродовж дня 14 січня очікується:

по Україні -9-14 градусів за Цельсієм;

на заході -7-12 градусів за Цельсієм;

на півдні -2-6 градусів за Цельсієм.

На дорогах при цьому - ожеледиця.

Невеликий сніг може "політати":

у центрі України;

на заході;

на півдні.

"Проте все ж загалом без істотних опадів завтра", - наголосила синоптик.

Тим часом у Києві найближчої ночі температура повітря становитиме близько 13-15 градусів морозу. Завтра вдень - близько -10 градусів за Цельсієм.

"Без опадів, на дорогах та тротуарах - слизько", - уточнила фахівець.

Отже, у найближчому синоптичному майбутньому в Україні "переважатиме морозна погода".

Чи чекати послаблення морозу найближчим часом

Діденко розповіла, що вже багато десятків років практично цілодобово "живе в інтернеті" та стежить "за усіма можливими змінами синоптичної ситуації" (адже "атмосфера не має вихідних, не ходить у відпустку чи на лікарняний").

Вона додала, що "моніторити уточнення чи метеорологічні зміни - необхідна частина роботи" (як вдень, так і вночі).

При цьому "омріяне послаблення морозу" (то з 15, то з 17 січня), наразі точно не підтверджене.

"Ще вчора в прогнозі було пару хвиль послаблення морозу. Я зазираю сьогодні і що я бачу? Внизу - прогностична діаграма для Києва і там чітко видно, що найближчим часом щось не видно якихось послаблень морозу", - наголосила експерт.

Дані прогностичної діаграми для Києва з 14 січня 2026 року (метеограма: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик уточнила, що вночі температура повітря у столиці - "весь час в межах -14-17 градусів", тоді як вдень - "близько -10 градусів".

"Шукайте збоку позначку T min max, тобто, температуру мінімальну та максимальну", - пояснила фахівець.

Водночас вона зауважила: "це не означає, що завтра не буде якогось іншого уточнення в бік послаблення".

Насамкінець Діденко нагадала, що "і морози минуться, і зима не вічна, і Сибірський антициклон зруйнується, і весна тепла прийде. І синоптична ситуація рано чи пізно обов'язково зміниться".

"Одягайтеся тепло, читайте щось хороше, розкажіть дітям, як ви колись на санках каталися і бурульки гризли, підтримуйте себе і тих, хто поруч", - підсумувала вона.

Фрагмент публікації Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Як захистити від морозу руки й обличчя: поради експерта

У холодну пору року особливо вразливими у більшості людей залишаються обличчя, шиї та руки. При цьому на шкіру одночасно впливають і низькі температури, і холодний вітер, і сухе повітря.

З огляду на це дерматолог мережі медичних центрів "Лікую" Наталія Дениско у коментарі для РБК-Україна дала низку важливих порад - як вберегти шкіру рук і обличчя від негативного впливу погоди.

Перш за все необхідно змінити тип доглядових засобів:

вранці віддавати перевагу живильним кремам (які створюють захисний бар'єр і зменшують втрату вологи);

перед сном (коли шкіра відновлюється і не контактує з морозом) - наносити зволожувальні засоби.

Виходячи на вулицю, дерматолог радить вдягати:

шапки з вушками або капюшони;

теплі шарфи та рукавиці (де всі пальці - разом).

"Також існують муфти для рук - вони добре зберігають тепло, хоча в ожеледицю їх варто використовувати обережно, щоб не втрачати рівновагу", - зауважила Дениско.

Крім того, щоб вберегти здоров'я та красу шкіри, потрібно уникати довгого перебування на морозі.

Адже якщо температура повітря дуже низька, тривале перебування на вулиці підвищує ризик обмороження навіть за наявності теплого одягу.

Для довгих прогулянок експерт радить додатково наносити спеціальні креми-захисти від морозу (на відкриті ділянки обличчя).

Насамкінець спеціаліст нагадала, що чутливість до холоду у всіх людей різна.

"Наприклад, у жінок руки й ноги зазвичай мерзнуть швидше - це пов'язано з особливостями кровообігу: організм у першу чергу підтримує тепло внутрішніх органів", - пояснила Дениско.

Існують також захворювання (наприклад хвороба Рейно), при яких судини кінцівок спазмуються й обмороження може настати значно швидше.

"Якщо ви помічаєте сильне побіління, оніміння або біль у пальцях на холоді - варто вчасно звернутися до лікаря для профілактики ускладнень", - підсумувала дерматолог.