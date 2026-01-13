Удар РФ по терміналу "Нової пошти" під Харковом: що з посилками й компенсаціями

Цієї ночі РФ здійснила ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти". Клієнтам, чиї посилки були знищені, повідомили про подальші дії та компенсацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Facebook.

Наслідки удару РФ по інноваційному терміналу НП

"Сьогодні вночі ворог здійснив ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу", - розповіли українцям у компанії.

Зазначається, що було знищено:

майже повністю - вантажний термінал НП;

частково - поштовий термінал "Нової пошти".

При цьому постраждали, на жаль, люди (є загиблі та поранені).

У НП повідомили, що внаслідок ворожої атаки було поранено чотирьох колег:

трьох співробітників сортувального центру;

одного водія партнера-перевізника.

"Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їхньому життю нічого не загрожує", - уточнили у "Новій пошті".

Тим часом загинули четверо працівників:

двоє працівників сортувального центру;

двоє водіїв партнера-експедитора.

"Ми на постійному зв'язку з їхніми родинами та надаємо всю необхідну допомогу", - наголосили у прес-службі НП.

Насамкінець клієнтам, чиї посилки були знищені, повідомили: "Ми зв'яжемося та компенсуємо їхню вартість".

"Співчуваємо сім'ям загиблих та постраждалих. Ми пам'ятаємо кожного", - підсумували у компанії.

Публікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Що відомо про атаку на термінал "Нової пошти"

У ніч на вівторок, 13 січня, армія РФ здійснила черговий удар по передмістю Харкова після того, як у низці областей оголосили загрозу балістики. Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у регіоні.

Згодом з'явилась інформація про пожежу, яка сталась після вибухів за Харковом (їх було чути і в самому обласному центрі).

Вже незабаром ЗМІ повідомили про двох загиблих у результаті атаки й кількох постраждалих.

Повідомлялось також, що РФ вдарила по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова.

При цьому у прес-службі Харківської обласної прокуратури у Telegram оприлюднили відео, на якому було зафіксовано наслідки ворожої атаки по передмістю Харкова.

На опублікованих кадрах можна побачити, як працівники ДСНС та інші екстрені служби ліквідовують наслідки удару ворога.

Окрім гасіння пожежі та розгрібання уламків на записі видно, як рятувальники несуть на ношах, ймовірно, працівника термінала "Нової пошти" (його одяг видно погано, проте він все ж таки дещо схожий на форму працівників НП).