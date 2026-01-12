Морози до -20 та сніговий накат: як довго протримається така погода в Україні

Погода в Україні найближчими днями все ще буде з морозами, але вже без хуртовин. Але наприкінці тижня можливе й потепління.

До якої погоди готуватися українцям цього тижня та де морози будуть найлютішими РБК-Україна розпитало синоптика Українського гідрометеорологічного центру Наталію Птуху.

Погода в Україні: коротко

Робочий тиждень - морозний і зимовий.

Варто бути обережними на дорогах і готуватися до холодів.

Більша частина країни: ніч: - 13…-20 , день: -7…-15 .

, день: . Послаблення морозів можливе 15-16 січня.

Фото: морози в Україні не відступають, вночі можливо і -20 (інфографіка РБК-Україна)

Коли та де можливий сніг

"Впродовж 13-15 січня в Україні буде зберігатись по-справжньому зимова погода. Холодна - вночі, з помірним морозом - вдень у більшості областей", - розповіла експерт.

При цьому трішки тепліше може бути:

на півдні;

на південному сході;

на Закарпатті.

"Таку погоду зумовлює поле високо тиску біля земної поверхні у поєднанні з холодною повітряною масою на висотах і, відповідно, охолодженням (особливо в нічні години) й приземного шару повітря", - пояснила Птуха.

Тиск у ці дні, за її словами, поступово зростатиме.

"Переважно буде без опадів", - додала синоптик.

Трішки сніжити, згідно з прогнозом УкрГМЦ, може завтра (13 січня) вдень:

у Карпатах;

на Закарпатті.

Вночі 15 січня невеликий сніг імовірний:

у західних областях;

у Житомирській області;

у Вінницькій області.

Вдень 15 січня невеликий сніг може випадати "практично у більшості областей України" (крім північно-східної частини).

"Буде проходити малоактивний атмосферний фронт. Але якихось негараздів особливих він не спричинить", - пояснила Птуха.

Де в Україні може бути найхолодніше

В цілому, згідно з інформацією представниці Укргідрометцентру, температура повітря в Україні в нічні години (в найближчі три ночі) буде "стабільно 13-20 градусів" зі знаком мінус.

Вдень - близько 7-15 градусів морозу.

Найхолодніше буде у північній частині України та в деяких центральних областях:

Житомирській;

Київській;

Чернігівській;

Сумській;

Черкаській;

Вінницькій.

Тим часом на півдні та південному сході країни, на Закарпатті - "дещо легше".

"Ніч - від 5 до 14, вдень - від 1 до 8 градусів морозу", - повідомила синоптик.

У четвер (15 січня) у цих регіонах - південь, південний схід, Закарпаття - вже може бути дещо тепліше.

"Від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Під час проходження того атмосферного фронту", - розповіла Птуха.

Коли погода в Україні може змінитись

Найближчим часом, за словами спеціаліста УкрГМЦ, вітер в Україні "якихось небезпек становити не буде", адже прогнозується "досить спокійний".

При цьому на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

"Особливо у північних і центральних областях, де була ожеледь після льодяного дощу. Ця ось льодяна кірка під снігом. Тому треба бути уважними й обережними", - зауважила фахівець.

Тим часом у західних областях, за словами Птухи, йдеться переважно про так званий "сніговий накат".

"І поки що така ситуація у нас впродовж робочого тижня буде утримуватись", - наголосила синоптик.

Вона зауважила, що невеликі коливання погоди "можуть бути 15-16 січня".

"Коли невеликі опади можуть проходити, певне послаблення морозів. Але потім, скажімо так, будемо уточнювати", - пояснила представниця Укргідрометцентру.

Вона нагадала, що "за межами п'яти діб ситуація може кардинально змінитись".

"І зараз там є передумови для певних змін. Але якими вони будуть, наскільки інтенсивними, поки важко сказати. Тому поки що - робочий тиждень у нас морозний. Зимовий. Готуємось до таких погодних умов", - підсумувала Птуха.