Monobank скасував комісію на перекази: що тепер безкоштовно
Український необанк monobank скасував комісію для закордонних SWIFT-платежів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію у блозі співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.
Що саме тепер безкоштовно і для кого
У середу, 10 червня, посадовець розповів, що відтепер "усі закордонні SWIFT-платежі" із monobank - без комісії:
- і вхідні;
- і вихідні;
- і для звичайних користувачів;
- і для бізнесу.
Чому комісію вирішили скасувати
Гороховський нагадав, що раніше SWIFT-переказ коштував користувачам - в середньому - "десь 1000 гривень комісії".
"Подумали, що і бізнесам, і звичайним людям такі платежі зараз справді важливі", - поділився співзасновник банку.
Він пояснив, що це має допомогти:
- бізнесу - здійснювати дешевші закупівлі у складний час;
- людям - оплачувати навчання, лікування та військової амуніції.
"Тож не будемо ускладнювати. Відсьогодні все безкоштовно", - констатував посадовець.
Публікація Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)
Насамкінець він повідомив, що банк "на цій комісії" заробляв "понад 11 мільйонів гривень на рік".
"Але нам не шкода, коли мова йде про те, щоб зробити кращі умови на ринку", - підсумував Гороховський.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у monobank з'явилась нова функція для контролю витрат.
Крім того, ми пояснювали, чим корисна функція "спільної картки" - як вона працює та для кого.
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