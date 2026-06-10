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Monobank скасував комісію на перекази: що тепер безкоштовно

14:38 10.06.2026 Ср
2 хв
Раніше на ці платежі доводилось витрачати чимало грошей
aimg Ірина Костенко
Monobank скасував комісію на перекази: що тепер безкоштовно Monobank скасував комісію на деякі перекази (фото ілюстративне: Getty Images)
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Український необанк monobank скасував комісію для закордонних SWIFT-платежів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію у блозі співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.

Що саме тепер безкоштовно і для кого

У середу, 10 червня, посадовець розповів, що відтепер "усі закордонні SWIFT-платежі" із monobank - без комісії:

  • і вхідні;
  • і вихідні;
  • і для звичайних користувачів;
  • і для бізнесу.
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Чому комісію вирішили скасувати

Гороховський нагадав, що раніше SWIFT-переказ коштував користувачам - в середньому - "десь 1000 гривень комісії".

"Подумали, що і бізнесам, і звичайним людям такі платежі зараз справді важливі", - поділився співзасновник банку.

Він пояснив, що це має допомогти:

  • бізнесу - здійснювати дешевші закупівлі у складний час;
  • людям - оплачувати навчання, лікування та військової амуніції.

"Тож не будемо ускладнювати. Відсьогодні все безкоштовно", - констатував посадовець.

Monobank скасував комісію на перекази: що тепер безкоштовноПублікація Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)

Насамкінець він повідомив, що банк "на цій комісії" заробляв "понад 11 мільйонів гривень на рік".

"Але нам не шкода, коли мова йде про те, щоб зробити кращі умови на ринку", - підсумував Гороховський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у monobank з'явилась нова функція для контролю витрат.

Крім того, ми пояснювали, чим корисна функція "спільної картки" - як вона працює та для кого.

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