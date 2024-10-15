Ліміти у 150 тисяч не діють. Популярний банк спростив перекази по карткам

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.

Що саме змінилось у monobank

"Якщо перекидаєте великі суми, краще робити це за айбанами (IBAN, - Ред.) карток, а не за номером, тому ми спростили цей процес", - написав Гороховський.

Він уточнив, що тепер у платежах за IBAN підтягуються ваші контакти.

У платежах за IBAN підтягуються контакти (інфографіка: t.me/OGoMono)

Крім того, користувачі можуть додавати в "Обрані" тих, із ким регулярно перекидаються грошима.

Нові можливості від monobank (інфографіка: t.me/OGoMono)

"На перекази за айбанами поки що не діє обмеження P2P 150 к гривень на місяць, тож не зволікайте та не забудьте оновити застосунок", - підсумував підприємець.

Допис Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)