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Ліміти у 150 тисяч не діють. Популярний банк спростив перекази по карткам

Вівторок 15 жовтня 2024 18:24
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Ліміти у 150 тисяч не діють. Популярний банк спростив перекази по карткам monobank спростив алгоритм переказів за IBAN (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Український необанк monobank спростив алгоритм переказів за міжнародним номером банківського рахунку - IBAN (International Bank Account Number).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.

Що саме змінилось у monobank

"Якщо перекидаєте великі суми, краще робити це за айбанами (IBAN, - Ред.) карток, а не за номером, тому ми спростили цей процес", - написав Гороховський.

Він уточнив, що тепер у платежах за IBAN підтягуються ваші контакти.

Ліміти у 150 тисяч не діють. Популярний банк спростив перекази по карткам

У платежах за IBAN підтягуються контакти (інфографіка: t.me/OGoMono)

Крім того, користувачі можуть додавати в "Обрані" тих, із ким регулярно перекидаються грошима.

Ліміти у 150 тисяч не діють. Популярний банк спростив перекази по карткам

Нові можливості від monobank (інфографіка: t.me/OGoMono)

"На перекази за айбанами поки що не діє обмеження P2P 150 к гривень на місяць, тож не зволікайте та не забудьте оновити застосунок", - підсумував підприємець.

Ліміти у 150 тисяч не діють. Популярний банк спростив перекази по карткам

Допис Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)

Ліміти на перекази та зняття готівки

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановив тимчасовий - на пів року - ліміт для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (відомих також як P2P або C2С). Це було зроблено з метою запобігання використанню платіжної інфраструктури у протиправних цілях.

Крім того, ми розповідали, що українці віддають перевагу безготівковим і безконтактним розрахункам платіжними картками.

Впродовж першого півріччя 2024 року кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та поза її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 4 123 млн шт., а їхня сума - 3 093,1 млрд грн.

Оскільки бувають ситуації, коли без готівки не обійтися, її доводиться знімати з того чи іншого банкомата. При цьому умови та ліміти щодо зняття готівки в банкоматах різних банків України мають низку відмінностей.

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