Ліміти у 150 тисяч не діють. Популярний банк спростив перекази по карткам
Український необанк monobank спростив алгоритм переказів за міжнародним номером банківського рахунку - IBAN (International Bank Account Number).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.
Що саме змінилось у monobank
"Якщо перекидаєте великі суми, краще робити це за айбанами (IBAN, - Ред.) карток, а не за номером, тому ми спростили цей процес", - написав Гороховський.
Він уточнив, що тепер у платежах за IBAN підтягуються ваші контакти.
У платежах за IBAN підтягуються контакти (інфографіка: t.me/OGoMono)
Крім того, користувачі можуть додавати в "Обрані" тих, із ким регулярно перекидаються грошима.
Нові можливості від monobank (інфографіка: t.me/OGoMono)
"На перекази за айбанами поки що не діє обмеження P2P 150 к гривень на місяць, тож не зволікайте та не забудьте оновити застосунок", - підсумував підприємець.
Допис Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)
Ліміти на перекази та зняття готівки
Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановив тимчасовий - на пів року - ліміт для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (відомих також як P2P або C2С). Це було зроблено з метою запобігання використанню платіжної інфраструктури у протиправних цілях.
Крім того, ми розповідали, що українці віддають перевагу безготівковим і безконтактним розрахункам платіжними картками.
Впродовж першого півріччя 2024 року кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та поза її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 4 123 млн шт., а їхня сума - 3 093,1 млрд грн.
Оскільки бувають ситуації, коли без готівки не обійтися, її доводиться знімати з того чи іншого банкомата. При цьому умови та ліміти щодо зняття готівки в банкоматах різних банків України мають низку відмінностей.
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