У Monobank з’явилась нова функція для контролю витрат: про що мова

У Monobank з’явилась нова функція для контролю оплат. Вона буде особливо корисною в разі спільного використання картки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співзасновника Monobank Олега Гороховського.

У Мonobank зʼявилася нова функція, яка допоможе контролювати витрати через Apple Pay чи Google Pay. Користувачам треба буде лише налаштувати назву пристрою, з якого здійснюються оплати. Зокрема, вона буде відображатися у подробицях транзакції.

“Особливо корисно для тих, хто дає доступ до картки ще комусь для спільного користування”, - зазначив Гороховський.

Як змінити назву пристрою

1. Оновіть застосунок.

2. Відкрийте додаток і оберіть на одну з транзакцій.

3. Натисніть на “Оплата через Apple/Google Pay”.

4. Додайте нове ім’я.