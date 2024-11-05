У Monobank з’явилась нова функція для контролю витрат: про що мова
У Monobank з’явилась нова функція для контролю оплат. Вона буде особливо корисною в разі спільного використання картки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співзасновника Monobank Олега Гороховського.
У Мonobank зʼявилася нова функція, яка допоможе контролювати витрати через Apple Pay чи Google Pay. Користувачам треба буде лише налаштувати назву пристрою, з якого здійснюються оплати. Зокрема, вона буде відображатися у подробицях транзакції.
“Особливо корисно для тих, хто дає доступ до картки ще комусь для спільного користування”, - зазначив Гороховський.
Як змінити назву пристрою
1. Оновіть застосунок.
2. Відкрийте додаток і оберіть на одну з транзакцій.
3. Натисніть на “Оплата через Apple/Google Pay”.
4. Додайте нове ім’я.
Нагадаємо, нещодавно Monobank оголосив про припинення співпраці з міжнародною платіжною системою Mastercard, що стала економічно невигідною для української фінустанови. Клієнти банку отримали повідомлення про необхідність заміни карт Mastercard на карти Visa. Зокрема, заміна необхідна для всіх карт Mastercard від Monobank, окрім преміальних.
Читайте також Monobank запустив власний маркетплейс під назвою market by mono. Поки доступні товари у трьох категоріях, однак з часом мають з’явитися й інші.
За словами власника monobank Олега Гороховського, на маркетплейсі мають бути привабливі умови для покупців і партнерів. Товари можна буде придбати за програмою "Покупка частинами" без переплат і прихованих комісій. Для партнерів обіцяють від 3 до 5 разів нижчі тарифи, ніж у конкурентів.