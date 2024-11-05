ua en ru
Вт, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Monobank з’явилась нова функція для контролю витрат: про що мова

Україна, Вівторок 05 листопада 2024 16:17
UA EN RU
У Monobank з’явилась нова функція для контролю витрат: про що мова Фото: У Monobank з’явилась нова функція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Творожнікова

У Monobank з’явилась нова функція для контролю оплат. Вона буде особливо корисною в разі спільного використання картки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співзасновника Monobank Олега Гороховського.

У Мonobank зʼявилася нова функція, яка допоможе контролювати витрати через Apple Pay чи Google Pay. Користувачам треба буде лише налаштувати назву пристрою, з якого здійснюються оплати. Зокрема, вона буде відображатися у подробицях транзакції.

“Особливо корисно для тих, хто дає доступ до картки ще комусь для спільного користування”, - зазначив Гороховський.

Як змінити назву пристрою

1. Оновіть застосунок.
2. Відкрийте додаток і оберіть на одну з транзакцій.
3. Натисніть на “Оплата через Apple/Google Pay”.
4. Додайте нове ім’я.

Нагадаємо, нещодавно Monobank оголосив про припинення співпраці з міжнародною платіжною системою Mastercard, що стала економічно невигідною для української фінустанови. Клієнти банку отримали повідомлення про необхідність заміни карт Mastercard на карти Visa. Зокрема, заміна необхідна для всіх карт Mastercard від Monobank, окрім преміальних.

Читайте також Monobank запустив власний маркетплейс під назвою market by mono. Поки доступні товари у трьох категоріях, однак з часом мають з’явитися й інші.

За словами власника monobank Олега Гороховського, на маркетплейсі мають бути привабливі умови для покупців і партнерів. Товари можна буде придбати за програмою "Покупка частинами" без переплат і прихованих комісій. Для партнерів обіцяють від 3 до 5 разів нижчі тарифи, ніж у конкурентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Монобанк
NEWS
Вибори президента США почалися на дільницях. Скільки триватиме голосування
Вибори президента США почалися на дільницях. Скільки триватиме голосування
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США