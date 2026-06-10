Monobank отменил комиссию на переводы: что теперь бесплатно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в блоге соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.

Что именно теперь бесплатно и для кого

В среду, 10 июня, чиновник рассказал, что отныне "все зарубежные SWIFT-платежи" с monobank - без комиссии:

и входящие;

и исходящие;

и для обычных пользователей;

и для бизнеса.

Почему комиссию решили отменить

Гороховский напомнил, что ранее SWIFT-перевод стоил пользователям - в среднем - "где-то 1000 гривен комиссии".

"Подумали, что и бизнесу, и обычным людям такие платежи сейчас действительно важны", - поделился соучредитель банка.

Он объяснил, что это должно помочь:

бизнесу - осуществлять более дешевые закупки в сложное время;

людям - оплачивать обучение, лечение и военную амуницию.

"Поэтому не будем усложнять. С сегодняшнего дня все бесплатно", - констатировал чиновник.

Публикация Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)

В завершение он сообщил, что банк "на этой комиссии" зарабатывал "более 11 миллионов гривен в год".

"Но нам не жалко, когда речь идет о том, чтобы сделать лучшие условия на рынке", - подытожил Гороховский.