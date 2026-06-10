Monobank отменил комиссию на переводы: что теперь бесплатно
Украинский необанк monobank отменил комиссию для зарубежных SWIFT-платежей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в блоге соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.
Что именно теперь бесплатно и для кого
В среду, 10 июня, чиновник рассказал, что отныне "все зарубежные SWIFT-платежи" с monobank - без комиссии:
- и входящие;
- и исходящие;
- и для обычных пользователей;
- и для бизнеса.
Почему комиссию решили отменить
Гороховский напомнил, что ранее SWIFT-перевод стоил пользователям - в среднем - "где-то 1000 гривен комиссии".
"Подумали, что и бизнесу, и обычным людям такие платежи сейчас действительно важны", - поделился соучредитель банка.
Он объяснил, что это должно помочь:
- бизнесу - осуществлять более дешевые закупки в сложное время;
- людям - оплачивать обучение, лечение и военную амуницию.
"Поэтому не будем усложнять. С сегодняшнего дня все бесплатно", - констатировал чиновник.
Публикация Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)
В завершение он сообщил, что банк "на этой комиссии" зарабатывал "более 11 миллионов гривен в год".
"Но нам не жалко, когда речь идет о том, чтобы сделать лучшие условия на рынке", - подытожил Гороховский.
Напомним, ранее мы сообщали, что в monobank появилась новая функция для контроля расходов.
Кроме того, мы объясняли, чем полезна функция "общей карты" - как она работает и для кого.
Читайте также, как monobank упростил алгоритм переводов по международному номеру банковского счета (IBAN) и действуют ли на них лимиты.