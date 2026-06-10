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Monobank отменил комиссию на переводы: что теперь бесплатно

14:38 10.06.2026 Ср
2 мин
Раньше на эти платежи приходилось тратить немало денег
aimg Ирина Костенко
Monobank отменил комиссию на переводы: что теперь бесплатно Monobank отменил комиссию на некоторые переводы (фото иллюстративное: Getty Images)
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Украинский необанк monobank отменил комиссию для зарубежных SWIFT-платежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в блоге соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.

Что именно теперь бесплатно и для кого

В среду, 10 июня, чиновник рассказал, что отныне "все зарубежные SWIFT-платежи" с monobank - без комиссии:

  • и входящие;
  • и исходящие;
  • и для обычных пользователей;
  • и для бизнеса.
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Почему комиссию решили отменить

Гороховский напомнил, что ранее SWIFT-перевод стоил пользователям - в среднем - "где-то 1000 гривен комиссии".

"Подумали, что и бизнесу, и обычным людям такие платежи сейчас действительно важны", - поделился соучредитель банка.

Он объяснил, что это должно помочь:

  • бизнесу - осуществлять более дешевые закупки в сложное время;
  • людям - оплачивать обучение, лечение и военную амуницию.

"Поэтому не будем усложнять. С сегодняшнего дня все бесплатно", - констатировал чиновник.

Monobank отменил комиссию на переводы: что теперь бесплатноПубликация Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)

В завершение он сообщил, что банк "на этой комиссии" зарабатывал "более 11 миллионов гривен в год".

"Но нам не жалко, когда речь идет о том, чтобы сделать лучшие условия на рынке", - подытожил Гороховский.

Напомним, ранее мы сообщали, что в monobank появилась новая функция для контроля расходов.

Кроме того, мы объясняли, чем полезна функция "общей карты" - как она работает и для кого.

Читайте также, как monobank упростил алгоритм переводов по международному номеру банковского счета (IBAN) и действуют ли на них лимиты.

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