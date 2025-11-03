Популярний серед українців банк запустив "спільні картки": як це працює і для кого
Український необанк monobank запустив функцію "спільної картки". Йдеться про можливість відкривати доступ до грошей з рахунку іншій людині.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.
Як працює "спільна картка" й для кого
Згідно з інформацією Гороховського, в monobank з'явилися "спільні картки".
"Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку - це трохи бісило (може і не трохи)", - зауважив посадовець.
Український monobank запустив "спільні картки" (ілюстрація: t.me/OGoMono)
Він повідомив, що відсьогодні "все стало простіше".
Уточнюється, що для того, аби запроваджені зміни запрацювали, необхідно оновити застосунок.
Після цього користувач зможе:
- натиснути "Відкрити доступ" під своєю карткою mono;
- вибрати близьку людину;
- встановити ліміт витрат на місяць.
Так обрана клієнтом банку людина зможе витрачати гроші з її рахунку.
Що може отримувач доступу (ілюстрація: t.me/OGoMono)
"Щоб усе було і зручно, і по закону, в отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером", - зауважив Гороховський.
Водночас баланс на ній буде "спільним із вашим".
Що бачить власник картки (ілюстрація: t.me/OGoMono)
Насамкінець співзасновник monobank уточнив, що "той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з картки".
"А той, кому відкривають - лише свої. Доступ можна закрити будь-коли, якщо що", - підсумував Гороховський.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що monobank додав можливість поскаржитись на той чи інший збір у "Банку", щоб повідомити про ймовірне донат-шахрайство.
Тим часом проект BRAMA (спрямований на боротьбу з дезінформацією, російською пропагандою в мережі та підвищення цифрової безпеки громадян) повідомив, що у Telegram почали масово з'являтися небезпечні фейкові акаунти та чат-боти, які нібито представляють monobank.
Читайте також, як шахраї навчились красти дані й кошти через QR-коди та як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу в Україні.