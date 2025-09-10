Шахраї збирають донати? Як поскаржитись на підозрілу "Банку" й вберегти гроші

Український необанк monobank додав можливість поскаржитись на той чи інший збір у "Банку", щоб повідомити про ймовірне донат-шахрайство.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.

Як можна поскаржитись на "Банку": алгоритм дій

"Додали можливість поскаржитися на "Банки", - поділився із підписниками Гороховський.

Він визнав, що "час від часу вилазять випадки донат-шахрайства".

"Тепер ви можете нам це підсвітити", - додав підприємець.

Перш за все він радить оновити мобільний додаток monobank до останньої версії - щоб нововведення "точно запрацювало".

Далі - після переходу за посиланням на підозрілу "Банку" - потрібно звернути увагу на три крапки у верхньому правому куті.

Натиснувши на них можна:

або додати збір в обране;

або поскаржитись на нього.

Перший крок для того, щоб поскаржитись на збір (скриншот: t.me/OGoMono)

Якщо обрати "Поскаржитися на цей збір", з'являться варіанти відповіді на запитання "Що саме не так із цим збором?".

"Ваша скарга анонімна. Ми розглядаємо її вручну", - зауважується в додатку.

Для того, щоб запобігти донат-шахрайству, Гороховський радить обрати "Підозра шахрайства".

Після цього потрібно натиснути "Надіслати скаргу".

Щоб надіслати скаргу, потрібно вказати, що не так зі збором (скриншот: t.me/OGoMono)

"Якщо буде достатньо скарг, будемо уважніше перевіряти такі збори", - наголосив співзасновник monobank.

Насамкінець Гороховський зауважив, що власник збору, який було використано як приклад, погодився на його використання в цьому дописі.