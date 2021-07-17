Монастырского назачили главой МВД, а в СНБО анонсировали усиление карантина: новости за 16 июля

Народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел, в Украине планируют усилить карантин, ряд норм "языкового закона" вступил в силу: новости за 16 июля

Рада назначила Монастырского новым главой МВД

Народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел. Верховная рада проголосовала за его назначение. "За" проголосовал 271 парламентарий.

"Хочу поздравить Дениса Анатольевича с этим важным доверием от парламента, премьера, президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром", - заявил президент Владимир Зеленский.

Аваков может вернуться. В СН сказали, какую должность может получить экс-министр

Ушедший в отставку с поста главы МВД Арсен Аваков может осенью вернуться в Кабмин на новую должность. В партии "Слуга народа" хотят предложить бывшему министру должность вице-премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. "Есть предложение, осенью, когда начнется политический сезон, увидеть его (Авакова - ред.) в какой-то ипостаси в команде. Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре. У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть 3-4 вице-премьера", - сказал он.

В СНБО анонсировали усиление карантина в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал ужесточение карантина в Украине. В ближайшее время Кабинет министров рассмотрит данное поручение СНБО.

"В ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на коронавирус потому, что это очень опасно. Как вам всем известно, к сожалению, это касается уже не только взрослого населения, это касается детей", - заявил он.

В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось

16 июля вступили в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они касаются сферы культуры и развлечений, работы магазинов и кинопроизводства. Подробнее об изменениях.

Тупицкому объявили новое подозрение

Бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому объявили новое подозрение. На этот раз - в незаконном использовании цифровой подписи.

По данным следствия, Тупицкий после отстранения от должности в декабре 2020 года передал защищенный электронный носитель с ключом квалифицированной электронной подписи и пароль главному бухгалтеру КСУ. Также он дал указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

Совершил жесткую посадку: в России нашли исчезнувший пассажирский самолет

16 июля в России самолет Ан-28 исчез с радаров в Томской области. Сообщалось, что у исчезнувшего самолета сработал аварийный радиомаяк. Он летел из города Кедровый в Томск. Позже выяснилось, что самолет совершил жесткую посадку.

В сети появились первые снимки Ан-28. На кадрах видно, что борт перевернулся.

"Потоп века": показали фото разрушительной стихии в Германии

Запад Германии охватило масштабное наводнение, которое привело к большим разрушениям и жертвам. Климатологи поражены мощью непогоды и отмечают, что не ожидали таких негативных рекордов.

В сети появились впечатляющие фото и видео стихии

В Украину идут грозовые дожди с градом и шквалами: где заметно посвежеет

Погода в Украине в ближайшие дни продемонстрирует постепенный спад жары, а также пройдут осадки в виде дождей и гроз в некоторых регионах, местами даже вероятны шквалы и град. Такая синоптическая ситуация обусловлена снижением влияния антициклона, приходом атмосферного фронта с запада.